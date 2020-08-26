Досуг в Твери с 26 августа по 2 сентября: Древняя Русь, народные песни, нордические фильмы и т.д.

В этом году "Былинный берег" стал внезапным. Фото: со страницы фестиваля "Былинный берег" в Вконтакте.

С каждой новой неделей в Твери и Верхневолжье появляется все больше и больше поводов интересно провести свободное от работы время.

ФЕСТИВАЛЬ

Русь начинается здесь!

Это мощный слоган исторического фестиваля «Былинный берег». Он много лет проводится в Кимрском районе. В этом году из-за пандемии организаторам пришлось подкорректировать формат. 28-30 августа будет проведен внезапный «Былинный берег». Он состоится, как обычно, на берегу Волги недалеко от Кимр в деревне Топорок.

Заявлена насыщенная программа. Помимо сражений воинов и дружин, гости фестиваля смогут увидеть огненное шоу, театрализованные постановки, веселый концерт различных групп с приставками фолк и металл, побродить и закупиться на средневековой ярмарке, а также посидеть в не менее средневековой таверне, пострелять из лука, попробовать себя в старинных ремеслах и т.д.

Как пишут организаторы, нам предлагают «стряхнуть пыль со страниц истории и погрузиться в жизнь Древней Руси». Гости фестиваля смогут посетить настоящий военный полевой лагерь и увидеть древнерусскую жизнь своими глазами. Жизнь лагеря построена по принципу «живой истории»...

Билеты можно купить посредством сервиса TimePad, перейдя по ссылке на странице фестиваля в ВКонтакте.

Стоимость билетов: 700 руб. - пятница, 28 августа, 1600 руб. - суббота, 29 августа, 700 руб. - воскресенье, 30 августа, 250 руб. - школьный билет для детей с 8 до 16 лет на любой из дней фестиваля. Дети до 8 лет смогут посетить фестиваль бесплатно.

Единый билет на все дни «внезапного ББ» стоит 2490 рублей, а если вы решите взять билет прямо на поляне фестиваля, то его стоимость составит для вас 3000 рублей.

Жители Кимр и Кимрского района Тверской области могут попасть на фестиваль по специальным ценам: от 200 до 500 рублей.

Дружины вновь готовы к бугурту. Фото: со страницы фестиваля "Былинный берег" в Вкотанкте

КОНЦЕРТ

«Тула» в Твери

29 августа в ДК «Химволокно» выступит оркестр русских народных инструментов «Тула».

В программе: обработки русских народных песен, а также произведения Т. Хренникова, А. Журбина, Е. Птичкина, Г. Пономаренко, Ф. Лоу, Aerosmith и других.

Как нетрудно догадаться, оркестр этот - из Тульской областной филармонии. Ему больше 30 лет. Коллектив исполняет музыку разных стилей и жанров: от обработок русских народных песен до музыкальной классики, от академических сочинений современных композиторов до эстрадно-джазовых композиций.

Приходите, будет музыкально.

Начало в 17:00.

Количество мест ограничено.

Билеты продаются в кассе Тверской академической филармонии, а также на её сайте по ссылке.

Стоимость билетов: 250 руб.

Оркестр "Тула" исполняет музыку разных стилей и жанров. Фото: со страницы оркестра "Тула" в Вкотанкте

КИНОПОКАЗ

«Nordic Shorts»

30 августа в 15:00 в недавно открывшемся в Твери центре современной культуры «Рельсы» начнется небольшой, но интересный и весьма необычный для нашего города фестиваль скандинавского кино «Nordic Shorts».

В программу входит шесть короткометражных фильмов из Швеции и Финляндии. Как описывают их организаторы, это «настоящее фестивальное кино (от Канн до Торонто) и неповторимые скандинавские визуальный стиль и юмор».

Тематика короткометражек разнообразна: «сила, воля и любовь», «предательство», «отцы и дети», «соперничество и идентичность», «безумный мир соцсетей» и т.д.

Билет можно приобрести по ссылке на сайте «Рельсов».

Цена: 300 рублей.

Студенты, пенсионеры и лица с ограниченными возможностями здоровья могут приобрести билет со скидкой 50% заранее в центре «Рельсы».

В программе - шесть интересных короткометражек. Графика: "Рельсы".

ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА

Тверской пряник

30 августа в 14:00 Музей тверского быта приглашает гостей на интерактивную программу «Тверская пряничная XIX века» – вкусная история старинного города.

«Тверская пряничная XIX века» – это новое интерактивное пространство на территории Музея тверского быта. В атмосфере старинной пекарни гости смогут не только узнать подлинную историю пряничного дела в нашем городе, но и оценить тверской пряник на вкус, узнать секреты его приготовления.

Стоимость участия: 200 рублей.

Предварительная запись обязательна!

Телефон для справок и предварительной записи: 8 (4822) 52-84-04.