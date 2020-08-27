Коронавирус в Твери, последние новости на 27 августа 2020 года: субсидии турфирмам за правильных туристов

Турфирмы должны обеспечить приток туристов в Тверскую область. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Всего на утро 27 августа с начала пандемии в регионе выявлено 5284 человека, инфицированных COVID-19 (+25 заболевших за последние сутки).

998 человек (+ 2) изолированы.

4105 человек (+21) выздоровели.

181 (+2) человек умерли.

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Туроператоры, которые, по сравнению с 2019 годом, обеспечат прирост туристов, посетивших Тверскую область, смогут получить новый вид господдержки – субсидию из бюджета региона.

Для этого в программе турпоездки необходимо предусматривать проживание туристами не менее 1 ночи в гостинице, прошедшей классификацию, зарегистрированной и расположенной в Тверской области, а также экскурсионное обслуживание не менее 1 объекта в день. Об этом сообщают в правительстве региона.

При этом турпоездки должны идти по культурно-познавательным, туристско-рекреационным, религиозно-познавательным, военно-патриотическим и круизным маршрутам.