Коронавирус в Твери, последние новости на 26 августа 2020 года: новые школьные автобусы, обновлённый Крупский мост и три урока для школьников

Вот такие автобусы. Фото: ПТО

Всего на утро 26 августа с начала пандемии в регионе выявлено 5259 человек, инфицированных COVID-19 (+23 заболевших за последние сутки).

996 человек (+ 7) изолированы.

4084 человека (+16) выздоровели.

179 человек умерли.

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30 новых школьных автобусов «Газ-Некст» были переданы накануне в 21 муниципальное образование Тверской области. Ключи вручил губернатор Игорь Руденя на площади перед зданием областного правительства.

1 сентября в школах Тверской области в обязательном порядке пройдут три урока: посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, «Моя Родина – Тверской край» и урок безопасности. Решение об этом принято на заседании областного правительства.

В Твери полностью открыто движение по путепроводу через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе.

Основной этап работ завершён. Следующий этап работы – расширение Бурашевского шоссе до трассы М-10 до четырёх полос с разворотами, развязками для выезда к нашим зонам экономического развития. Также будут усовершенствованы пешеходные переходы, заменено наружное освещение. Власти планируют, что в ближайшие два года в Твери сформируются все основные въездные магистрали.