Коронавирус в Твери, последние новости на 25 августа 2020 года: совершенно обычное 1 сентября

1 сентября обещает пройти в штатном режиме, но с соблюдением противоковидных мер. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Всего на утро 25 августа с начала пандемии в регионе выявлено 5236 человек, инфицированных COVID-19 (+23 заболевших за последние сутки).

989 человек (+ 22) изолированы.

4068 человек (0) выздоровели.

179 (+1) человек умерли.

Графика: Яндекс

1 сентября школы, училища, вузы региона начнут работу в полноценном, очном режиме. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя на селекторном совещании в режиме видеоконференцсвязи с главами муниципалитетов.

Однако, коронавирус никто не отменял, поэтому в каждом учреждении должны быть приняты меры для обеспечения безопасности детей.

Необходимо провести санитарную обработку помещений, организовать термометрию при входе в учебные заведения, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. Все должно соответствовать рекомендациям Роспотребнадзора. Прежде всего, это разобщение обучающихся из разных классов и групп, регулярная дезинфекция помещений.