Коронавирус в Твери, последние новости на 25 августа 2020 года: совершенно обычное 1 сентября

1 сентября обещает пройти в штатном режиме, но с соблюдением противоковидных мер.
Фото: Ирина ТАРАСОВА
Всего на утро 25 августа с начала пандемии в регионе выявлено 5236 человек, инфицированных COVID-19 (+23 заболевших за последние сутки).
989 человек (+ 22) изолированы.
4068 человек (0) выздоровели.
179 (+1) человек умерли.
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1 сентября школы, училища, вузы региона начнут работу в полноценном, очном режиме. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя на селекторном совещании в режиме видеоконференцсвязи с главами муниципалитетов.
Однако, коронавирус никто не отменял, поэтому в каждом учреждении должны быть приняты меры для обеспечения безопасности детей.
Необходимо провести санитарную обработку помещений, организовать термометрию при входе в учебные заведения, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. Все должно соответствовать рекомендациям Роспотребнадзора. Прежде всего, это разобщение обучающихся из разных классов и групп, регулярная дезинфекция помещений.
Графика: ПТО