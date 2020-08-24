Коронавирус в Твери, последние новости на 24 августа 2020 года: в регионе отметили 77-ю годовщину Курской битвы и перезахоронили останки 462 красноармейцев

В Зубцовском районе перезахоронили останки 462 бойцов Красной Армии Фото: ПТО
Всего на утро 24 августа с начала пандемии в регионе выявлено 5213 человек, инфицированных COVID-19 (+25 заболевших за последние сутки).
967 человека (+ 23) изолированы.
4068 человек (0) выздоровели.
178 (+2) человек умерли.
Графика: Яндекс
Графика: ПТО
23 августа в Твери и Тверской области отметили День воинской славы России. Именно в этот день в 1943 году произошёл разгром советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Курской битве - одного из самых масштабных сражений Второй мировой войны.
В областной столице в онлайн-формате в честь 77-й годовщины курской битвы прошли памятные мероприятия. Для жителей были организованы викторины, уроки мужества, концерты, выставки книг и рисунков, презентации.
В День воинской славы России в Тверской области прошли памятные мероприятия
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
В 11:00 у Обелиска Победы юнармейцы заступили на "Вахту памяти". Там же состоялось возложение цветов.
В этот же день в городе воинской доблести Зубцове отметили 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
На воинском захоронении в деревне Веригино Зубцовского района в присутствии ветеранов Великой Отечественной войны, поисковиков, юнармейцев и жителей состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 462 советских солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. Имена 25 красноармейцев установлены.
Торжественная церемония перезахоронения состоялась в присутствии ветеранов, поисковиков и общественности
- Сегодня, в день 78-й годовщины освобождения города Зубцова от немецко-фашистских захватчиков, мы отдаем дань памяти всем, кто в годы Великой Отечественной войны сражался на территории зубцовского края. Благодарю ветеранов и тружеников тыла за подвиг во имя Родины, - отметил в обращении к ветеранам и жителям губернатор Игорь Руденя.