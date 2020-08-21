Медведи поедают овёс и запасают подкожный жир для спячки. Фото: Дмитрий Иванов – ВК/ivanovdg19

В Тверской области уже традиционно в августе-сентябре, когда медведи готовятся к зимней спячке и нагуливают жирок, можно понаблюдать за тем, как животные едят на поле овёс. Для этого на территории Центрально-Лесного государственного биосферного заповедника, расположенного в Нелидовском районе, установлены специальные вышки. Экскурсанты должны записываться заранее, одна группа – не более трёх человек.

Полей, которые весной специально для медведей засевают овсом, несколько. Косолапый предпочитает овёс молочной спелости, созревший ест не так охотно. Каждый раз перед экскурсией состояние поля проверяют. Обычно к осени его полностью «съедают». Не только медведи, но и дикие кабаны.

Как правило, медведи выходят полакомиться овсом в 18 часов и гуляют по полю до заката, который сейчас наступает около 20:00. Животные понимают, что за ними смотрят люди, чувствуя их запах. Наблюдателям важно вести себя максимально тихо, не шуметь, не приносить с собой еду и напитки, не курить. Всё это может спугнуть обитателей леса.

– У медведей очень хорошие слух и нюх, они могут почувствовать человека за шесть километров. Но так как люди ведут себя спокойно, медведи могут спокойно трапезничать и подходить особенно близко к гостям на вышке. Каждую группу экскурсантов сопровождает инструктор заповедника, – рассказывает заместитель начальника отдела экологического просвещения Центрально-Лесного государственного заповедника Ирина Кириллина.

В этом году уже было пять выходов на кормёжку медведей. И, несмотря на то что от Твери до Нелидовского района 4,5 часа езды, многие стремятся таким образом понаблюдать дикую природу вблизи.