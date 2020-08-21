Медведи поедают овёс и запасают подкожный жир для спячки. Фото: Дмитрий Иванов – ВК/ivanovdg19
В Тверской области уже традиционно в августе-сентябре, когда медведи готовятся к зимней спячке и нагуливают жирок, можно понаблюдать за тем, как животные едят на поле овёс. Для этого на территории Центрально-Лесного государственного биосферного заповедника, расположенного в Нелидовском районе, установлены специальные вышки. Экскурсанты должны записываться заранее, одна группа – не более трёх человек.
Полей, которые весной специально для медведей засевают овсом, несколько. Косолапый предпочитает овёс молочной спелости, созревший ест не так охотно. Каждый раз перед экскурсией состояние поля проверяют. Обычно к осени его полностью «съедают». Не только медведи, но и дикие кабаны.
Как правило, медведи выходят полакомиться овсом в 18 часов и гуляют по полю до заката, который сейчас наступает около 20:00. Животные понимают, что за ними смотрят люди, чувствуя их запах. Наблюдателям важно вести себя максимально тихо, не шуметь, не приносить с собой еду и напитки, не курить. Всё это может спугнуть обитателей леса.
– У медведей очень хорошие слух и нюх, они могут почувствовать человека за шесть километров. Но так как люди ведут себя спокойно, медведи могут спокойно трапезничать и подходить особенно близко к гостям на вышке. Каждую группу экскурсантов сопровождает инструктор заповедника, – рассказывает заместитель начальника отдела экологического просвещения Центрально-Лесного государственного заповедника Ирина Кириллина.
В этом году уже было пять выходов на кормёжку медведей. И, несмотря на то что от Твери до Нелидовского района 4,5 часа езды, многие стремятся таким образом понаблюдать дикую природу вблизи.
Медведи приходят кормиться семьями – с медвежатами. Фото: Центрально-Лесной государственный заповедник – ВК/clgzap