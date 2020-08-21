Борщевик растёт на тех землях, которые не обрабатывают. Фото: Александр ЖМУЛИН

«Есть определённые породы животных, которые могут переварить алкалоиды, содержащиеся в борщевике». Такой ответ мы получили от экспертов Тверской сельскохозяйственной академии.

Сотрудники Россельхознадзора регулярно сообщают о том, что борщевиком зарастают земли, которые потенциально могли бы стать пашнями, но не обрабатываются.

К примеру, два дня назад на сайте Россельхознадзора появилась информация, что в Максатихинском районе простаивают 60 гектаров земли сельхозназначения. А если земля культивируется, выше вероятность, что она не зарастёт борщевиком.

– Именно на запущенных землях наибольшие заросли борщевика. Но и на окультуренных он тоже встречается. Могут залететь семена и остаться на каких-либо обрабатываемых участках, а затем появятся заросли борщевика, – поясняет кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель кафедры агрохимии и земледелия Тверской государственной сельскохозяйственной академии (ТГСХА) Максим Павлов.

Сок борщевика при воздействии солнечного света оставляет серьёзные ожоги. Фото: Александр ЖМУЛИН

Проблема запущенных земель не столько сельскохозяйственная, сколько экономическая, и одними директивами или изъятием земель её не решить.

Меж тем по прямому назначению, как пищу для сельскохозяйственных животных, борщевик сейчас никто не использует. В 1944 году его открыла ботаник Ида Манденова и назвала в честь исследователя флоры Кавказа Дмитрия Сосновского. Тогда же Пётр Вавилов предложил пускать это растение на силос. Но коровы начали давать молоко, которое горчило, а их мясо приобретало специфический запах, и от идеи отказались.

В соке борщевика содержатся фуранокумарины, иными словами, токсичные вещества, которые, попадая на кожу человека, при одновременном воздействии солнечного света вызывают ожоги. Причём это проявляется через несколько часов. До этого человек может трогать борщевик и не почувствовать дискомфорта.

– Борщевик, который действительно даёт мощную зелёную массу, пускать на корм можно при конкретных условиях. Должны быть определённые породы животных, должны быть определённые фазы роста и развития растения. Я полагаю, это очень трудоёмко и неэффективно, – комментирует кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой технологии, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции ТГСХА Александр Васильев.

В Тверской области борщевик захватывает всё новые и новые площади, он живуч и вытеснил многие традиционные для нашей полосы виды. У него высокая конкурентоспособность, так как одно растение даёт от 80 до 120 тысяч семян.

Борьба с борщевиком в Тверской области продолжается. Фото: Александр ЖМУЛИН

С 2015 года борщевик Сосновского внесён в официальный список сорных растений России. Его постоянно скашивают и травят пестицидами. Как отмечают эксперты, очень важно бороться с зонтичным, пока он не зацвёл, в противном случае семена будут распространяться по территории и снова взойдут уже в новом месте.