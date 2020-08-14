Виктор «Джокер» Лебедев изобразил на стене в Твери Виктора Цоя. Фото: Степан КАМЕНЕВ

К 30-летию со дня смерти Виктора Цоя в Твери появилось посвящённое ему граффити. Идея к тверскому художнику-граффитисту пришла спонтанно – подсказал друг. Виктор Лебедев решил, что в областном центре вновь должна появиться стена с портретом легендарного музыканта. Вновь – потому что была, но от неё избавились.

Место для граффити выбрали на стене около современной беседки на пересечении улицы Трёхсвятская и набережной Степана Разина.

Граффитист рассказал, что когда ещё ездил на учёбу, часто смотрел на портрет Виктора Робертовича на «стене Цоя» напротив хлебзавода на улице Дарвина. Изображение появилось в 90-х, а в недавнем прошлом его закрасили.

– Мне всегда казалось, что песни группы «Кино» объединяют любителей разной музыки. Я также слушал Цоя. Граффити рисовал с фотографии, стараясь вписаться в городскую среду. Мне кажется, рядом с ним в арт-пространстве будут тусить и «киноманы» (поклонники группы Кино – Ред.), – поделился мыслями художник Виктор «Джокер» Лебедев.

Станет ли это местом сбора поклонников группы «Кино»? Фото: Степан КАМЕНЕВ

Виктор Цой изображён с гитарой в руках на фоне обложки альбома «Звезда по имени Солнце». Уже в день создания на него обратили внимание туристы, идущие с навигатором в руках по набережной Волги.

Напомним, завтра, 15 августа, исполнится 30 лет со дня смерти легендарного музыканта, лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Он погиб в автокатастрофе в Латвии, когда, по официальной версии, заснул за рулём и врезался на встречке в автобус. Но есть и другие теории, которые, в том числе, публиковала и «Комсомольская правда».

Виктор Цой похоронен на родине, в Санкт-Петербурге, на Богословском кладбище.