Добавить души: Памятник Советскому солдату на Ржевском мемориале мог быть совсем другим

Этот вариант сначала предложил Андрей Коробцов. Фото: со страницы Андрея Коробцова в Вконтакте

Вот уже почти полтора месяца над полем недалеко от деревни Хорошево возвышается и привлекает десятки, сотни, тысячи людей огромный монумент Советскому солдату на Ржевском мемориале. Большинство восхищается памятником…

- Я сначала представил на конкурс проект памятника в довольно традиционном образе: встающий в атаку солдат со знаменем в одной руке и автоматом в другой, - поделился с корреспондентом «КП»-Тверь» после церемонии открытия 31 июля создатель монумента скульптор Андрей Коробцов. - Но на рассмотрении проектов конкурсная комиссия забраковала все представленные идеи памятника. Помню, сказали, что памятнику надо добавить души…

Первый вариант Андрея Коробцова был, как он и сам говорит, более традиционным. Фото: со страницы Андрея Коробцова в Вконтакте

Андрей позже написал в посте на своей странице в соцсети, что после первой неудачи устроил совещание со своим другом-соратником архитектором Константином Фоминым:

- Пришли к выводу, что действительно все проекты, включая наш, не соответствовали характеру сражения, в большинстве проектов был чрезмерный пафос, не соответствующий битве… В конце концов решили, что отправной точкой должно быть стихотворение Твардовского «Я убит подо Ржевом». Нужно было изобразить павшего героя битвы, дух воина. Изначально это был просто стоящий солдат, который от центра к краям формы начинал «растворяться» за счет отверстий в одежде. Но это выглядело достаточно странно, и с большинства ракурсов смотрелось неубедительно, эффекта легкости не было. Мы поняли, что необходимо отказаться от ног, только в этом случае удастся добиться парения. Действительно стало лучше, но разорванная одежда смотрелась некрасиво. И тогда пришла идея заменить лохмотья на какие-то понятные элементы... С детства для меня, как и для Константина, журавль ассоциировался с павшим в Великой Отечественной войне солдатом. Мы решили попробовать использовать журавлей, и результат устроил нас обоих.

В итоге у Андрея получилось «добавить души». Его памятник стал не таким героическим, но зато более креативным, скорбным и поэтическим. По сути перед нами теперь возвышается застывшая в бронзе метафора того, как солдат, словно в известном стихотворении, превращается в журавлей. Птицы символизируют души погибших воинов…

Андрей Коробцов выложил на своей странице в соцсети и свой первоначальный макет памятника, и образы, предложенные другими скульпторами. Они разнообразны, а порой и весьма причудливы.

К примеру, один образ памятника лично у меня даже вызвал неожиданную ассоциацию с некоторыми картинами великого немецкого художника-сюрреалиста Макса Эрнста. Макет представляет собой что-то бесформенное, из которого возникает солдат, взлетающий журавль и...

Один, если не самый причудливый проект из представленных вначале. Фото: со страницы Андрея Коробцова в Вконтакте

Были представлены и гораздо более прозаические проекты. Один, к примеру, представлял стоящего во весь рост солдата с противотанковым ружьем Дегтярева на плечах. В реальности подобную картину вряд ли можно было увидеть. Ружье нелегкое - около 17 кг. Вряд ли солдаты стали бы зря напрягаться и стоять с ним на плечах, словно с коромыслом...

Проект солдата с протитвотанковым ружьем. Фото: со страницы Андрея Коробцова в Вконтакте

Еще был такой вариант... Фото: со страницы Андрея Коробцова в Вконтакте