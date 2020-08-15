60 лет – это просто цифра: директор тверского ТЮЗа Александр Бахарев отмечает юбилей

Портрет в интерьере Тверского ТЮЗа. Фото: Жанна ГОРДЕЕВА

Внушительные леса вокруг парадного входа, шумный ремонт под легкую музыку танго в самих стенах... Именно так меня встретил Театр юного зрителя после нескольких месяцев вынужденного перерыва. И только Александр Бахарев, сидя в кресле своего кабинета, как символ стабильности и устойчивости, все также по-деловому раздавал задания, с кем-то советовался и кого-то в чем-то убеждал.

Перерыв директор ТЮЗа сделал лишь для того, чтобы пообщаться. Ведь об этой встрече мы договаривались еще в далеком марте. Беседе о прошлом, настоящем и будущем мы посвятили почти два часа.

Говорили обо всем - детстве и родителях, военной службе и самолетах, работе в культуре и, конечно, о театре. И это было настоящее путешествие в жизнь, яркую и богатую на события и хороших людей и, конечно пронизанную ощущением судьбы и мудрого направления откуда-то сверху.

О ЮНОСТИ И РОДИТЕЛЯХ

В этом году у Александра Бахарева сразу три юбилея. 15 августа 2020 - ему 60 лет, и в этом же году - 25 лет, как он работает в культуре, 15 - служит в Тверском театре юного зрителя.

- Как я ко всем этим датам отношусь? По-разному. 60 лет – это просто цифра, которая означает, что я прожил на этом свете столько лет, и не более. Ведь когда человек начинает оглядываться на прожитые годы, он или сразу чувствует какие-то проблемы или, наоборот, свою важную статусность… Я не вкладываю в эти цифры ни то, и ни другое. Это просто года мой жизни.

Родился Александр Бахарев в Алма-Ате. Его отец всю жизнь занимался строительством, а мама много лет проработала на обувной фабрике. «Я там в коробках собственно с ней и вырос. До сих пор помню эти конвейеры», - смеется Александр Витальевич. Но именно мама отдавала сына в различные кружки.

- Куда я только не ходил – и на изобразительное творчество, и в судомодельный. Но все же основная часть моего детства была посвящена спорту. Занимался фигурным катанием, легкой атлетикой. Это переплетение и сказалось дальше на моей судьбе, где была сначала техника, а потом и культура.

К удивлению Александра, родители после школы разрешили ему, единственному сыну, поступить в Рижский институт гражданской авиации, находящемуся за тысячи километров от родного дома. Закончил он его лейтенантом-инженером по эксплуатации радиотехнического оборудования самолетов.

- За те 6 лет учебы в Риге, я стал полностью взрослым человеком, так как приходилось решать вопросы с жильем и заработком. Но, удивительное дело, я всегда чувствовал судьбу или ангела- хранителя, которые меня вели или в нужные моменты тормозили в жизни. Ощущаю я эту поддержку и до сих пор, - признается мой собеседник. После вуза была военная служба в авиации, которая продлилась 21 год с переводом в разные города страны. А затем снова крутой поворот в судьбе.

ИЗ АВИАЦИИ В КУЛЬТУРУ

Две следующие юбилейные даты, по словам Александра Бахарева, стали для него ключевыми. Переход в культуру 25 лет назад изменил по его словам абсолютно всё. Начальник Дома офицеров города Андриаполя, начальник клуба Академии ПВО Твери, а после окончания службы - замдиректора Тверского объединенного музея. И, наконец, то самое приглашение в ТЮЗ.

- Моя жизнь сложилась бы свершено иначе, если бы не ряд удивительных обстоятельств и нескольких людей, - рассказывает Александр Витальевич - В тот день я забыл об одной важной встрече, и в тот же вечер получил удивительное предложение, услышав которое, подумал, что это шутка. Теми людьми, которые убедили, что театр это мое, стали Павел Коклюшкин, на тот момент заместитель председателя по культуре области, и тверской режиссер Марк Исаакович Кларисов. Уже на следующий день я пришел и подписал заявление на должность исполняющего обязанности худрука театра. С тех пор я в ТЮЗе. И сегодня мне кажется, что 21 год моей жизни до театра был в какой-то другой жизни, а я на самом деле был только здесь. И в этом весь секрет театра: он или забирает человека, или человек уходит из него очень быстро, понимая, что это не его место. Так вот я в театре растворился. Мне много чего хотелось сделать в жизни, и этот потенциал удалось реализовать именно здесь. ТЮЗ дал мне возможность жить другой жизнью, которая требует от тебя массу энергии, но столько же отдает и обратно.

Призы и дипломы Тверского ТЮЗа. Фото: Жанна ГОРДЕЕВА

ТЮЗ КАК СОВРЕМЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Первым знаковым спектаклем, в Театре юного зрителя, переживавшем на тот момент не самые легкие времена, стал «Забыть Герострата», который поставил Заслуженный артист РФ Эдуард Терехов, художественный руководитель Ульяновского ТЮЗа.

Это и стало началом нового этапа в жизни театра, где сделали ставку на работу с приглашёнными постановочными группами. Изменился и формат работы.

Александр Бахарев стал ездить по фестивалям, участвовать в образовательных программах Союза театральных деятелей России, для того чтобы видеть, что интересного происходит в российских театрах. Параллельно стал обучаться на Театроведческом отделении в Академии переподготовки работников культуры и искусства в Москве.

Но главное в его работе заключалось в создании Команды. Команды единомышленников. Именно с этого начал складываться директорский, продюсерский театр, в котором стало интересно всем.

- Если говорить о дне сегодняшнем, то, на мой взгляд, Театр юного зрителя не исчерпал своих возможностей в развитии, ведь он давно вырос из узкого понимания. ТЮЗ в современных условиях – это гораздо шире. Он успешно реализует множество культурно – образовательных программ, направленных на развитие и воспитание детской и молодежной аудитории. Поэтому ТЮЗ сегодня - это театральный центр. Первая его часть – это театр для детей и молодежи в том виде, в котором он существует.

А вторая часть – культурно-образовательный центр, где на базе театра создаются условия для культурного, гармоничного развития подрастающего поколения. Это театральные студии, различные мастер-классы, площадки для встреч и т.д. И я надеюсь, нам и дальше удастся воплощать эти идеи сообща.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ ИЛИ НЕМНОГО О ЛИЧНОМ

Рассказывая о себе, Александр Витальевич ни разу не коснулся лишь самого личного. Словно оберегая эту часть своей жизни. И лишь в конце беседы с большим трепетом и удивительной теплотой в голосе признался:

- Счастливый ли я? Очень. Театр лишь осчастливил меня окончательно. Потому что здесь я встретил любимого человека, Любашу, которая родила мне двух замечательных деток. Супруга, человек необычайно интеллигентный и образованный (она кандидат философских наук). Я могу лишь признаться, что в своих жизненных решениях я уверен, потому что рядом со мной она и дети.

НА ЗАМЕТКУ

Шесть малоизвестных фактов об Александре Бахареве

- Несмотря на жизнь в Азии, считает себя больше европейцем. Признается, что Рига смогла перебить азиатскую составляющую, сформировала стиль и взгляд на жизнь. И все-таки из этой первой азиатской жизни сохранились: любовь к зеленому чаю со сливками и уважительное отношение к старшим.

- Благодаря армейской жизни умеет многое делать своими руками. Например, ремонтировать все в доме и…строить. Из самого последнего за две недели смастерил своим детям на дереве настоящий корабль.

- Практически никогда не курил, но был в жизни период, когда после передачи по ТВ с участием Александра Ширвиндта всерьез увлекся трубками. Увлечение переросло в многолетнее хобби и коллекционирование. Только пять лет назад в этой истории была поставлена точка.

- Является одним из соавторов распознавателя речевого сигнала для самолетов. Технологии этих разработок до сих пор применяются и совершенствуются.

- В его «месте силе», секретной комнате в ТЮЗе рядом на полке стоит самое ценное - погоны полковника и награды тверского ТЮЗа.

- По-прежнему обожает самолеты. Самый любимый – МиГ-25, «хищник», сделанный по уникальной технологии, самолет, который остался непобежденным героем во многих рекордах. Модель этого самолета также хранится на полке, как одно из самых ценных воспоминаний.

Бахарев - один из соавторов распознавателя речевого сигнала для самолетов. Технологии этих разработок до сих пор применяются и совершенствуются. Фото: Жанна ГОРДЕЕВА