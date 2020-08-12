Автор аудиогида «Театр времён Большого террора» Марина Шандарова. Фото: FB/marina.shandarova

Аудиогид под названием «Театр времён Большого террора» озвучили артисты Тверского театра драмы Сергей Коноплёв и Евгения Голубева. Текст путеводителя составила журналист, исследователь Марина Шандарова. За основу взята пьеса «Стукачи», которая написана ею по мотивам реальных исторических событий.

Каждый приехавший в Тверь турист сможет пройтись по шести точкам маршрута. Это дома, где жили артисты Константин Никаноров, Сергей Виноградов и Елизавета Котович, Тверской театр драмы, бывшее здание НКВД на улице Советской и памятник жертвам репрессий работы Феликса Азаматова около Тверского государственного медуниверситета.

– Это уже второй аудиогид, созданный на основе моих исследований. Первый – «Дело двадцати семи» – тоже рассказывает о делах, происходивших в 30-е годы в Калинине. Для нынешнего гида пришлось много поработать в архивах, – делится автор гида «Театр времён Большого террора» Марина Шандарова.

Актёр К.А. Никаноров. Фото: http://vm.tatd.ru

Тематический аудиогид будет повествовать о судьбе тех, кто попал под каток репрессий. Артиста Константина Никанорова, который служил в Калининском театре с 1935 по 1939 год, арестовали в сентябре 40-го года, подозревая в антисоветской пропаганде, повод – рассказанный анекдот. Константин Александрович пережил ссылки и лагеря.

А на квартире Елизаветы Котович и был рассказан анекдот Константином Никаноровым другим артистам, анекдот, который решил его судьбу.

Режиссёр С.В. Виноградов. Фото: http://vm.tatd.ru

Сергей Виноградов с 1937 по 1941 год был художественным руководителем Калининского театра драмы. Во время эвакуации режиссёр не покинул родной Калинин, так как не приехала машина за его огромной личной библиотекой. Во время оккупации тушил с товарищами пожар в библиотеке имени Горького. Сергей Владимирович занимался сохранностью книг из Горьковки. После освобождения города Виноградова и трёх актёров обвинили в сотрудничестве с немцами. Приговор – 10 лет в лагере. Умер раньше, в 1942 году.

В аудиопутеводителе биографическая информация о театральных деятелях дополнена стихами на тюремную тему тверского поэта Евгения Карасёва. Выбор Марины Шандаровой обусловлен не только высоким уровнем лирики, но и стал знаком памяти в честь поэта, умершего в феврале 2019 года.

Актёр Сергей Коноплёв, актриса Евгения Голубева и звукорежиссёр Максим Калинов. Фото: VK/id152259300

– Мы с актрисой Евгенией Голубевой с удовольствием взялись за начитку для гида. Исторический материал очень интересный. Думаю, что среди гидов должен быть и на такую тему, это важно, – прокомментировал работу в проекте заслуженный артист России Сергей Коноплёв.

Артисты Сергей Коноплёв и Евгения Голубева участвовали в читке пьесы «Стукачи» в октябре 2019 года на выставке-ярмарке «Тверской переплёт». В конце августа будет открытая читка драматического произведения в новой редакции на сцене Театра.doc.