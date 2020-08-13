Жить можно, но немного сложно: хуже всего в эпоху коронавируса в Твери живётся риэлторам, работникам гостиниц и культуры

Графика: Катерина МАРТИНОВИЧ

Самый актуальный мем эпохи коронавируса:

«-Алло, вы работаете за еду?

-Конечно, нет!

-Хорошо, я через недельку перезвоню!»

В каждой шутке, как говорится, есть доля шутки. За месяцы карантина многие побывали в вынужденных отпусках, на больничных, а кто-то и вовсе работу потерял.

О том, как на рынок труда Верхневолжья повлияла пандемия, на минувшей неделе отчитались сразу два ведомства - Тверьстат и служба занятости Тверской области.

«КП»-Тверь» изучила отчёты: по ним выходит - жить можно, но немного сложно.

В отчете Тверьстата проанализированы зарплаты по отраслям в январе-июне 2020.

К аналогичному периоду прошлого года средняя ЗП в регионе подросла на 7,3 % и составила 45 тыс 595 руб.

Больше всего просели зарплаты в строительстве - снизились на 10,5 % за год.

Самый большой рост зарплат у работников, занимающихся административной деятельностью - 14,1 %, в здравоохранении - 11,9 % и в госуправления - 10, 6 %.

Больше всего зарабатывают:

Сотрудники профессиональной научной и технической сферы - 63 тыс 836 руб.

Финансисты - 59 тыс 698 руб.

Специалисты в области информации и связи - 51 тыс 230 руб.

Самые маленькие зарплаты получают:

Специалисты по операциям с недвижимостью - 26 тыс 165 руб.

Специалисты гостиничного бизнеса - 32 тыс 295 руб.

Специалисты в области культуры, спорта и досуга - 33 тыс 433 руб.

Что до отчета службы занятости Тверской области, то в нем приведены цифры за 7 месяцев 2020.

Через службу трудоустроено около 10 тысяч жителей региона. Временно на общественные работы направлено 500 человек. Собственное дело за этот период завели 75 бывших безработных, 898 приступили к профобучению.

Сейчас на территории региона открыто около 14 тысяч вакансий.

Самые востребованные профессии:

инженер, слесарь, электрогазосварщик, электрик, оператор, токарь, механик.

1,4 тысячи вакансий открыто в сферах здравоохранения, спорта, социальной работы: требуются врачи, в том числе общей практики, средний и младший медицинский персонал.

Есть 500 вакансий в образовательной сфере: воспитали, преподаватели, учителя и тренеры.

Продавцы, парикмахеры, повара, официанты, грузчики, швеи - на эти специальности вакансий гораздо меньше, но они есть.