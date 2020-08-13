Коронавирус в Твери, последние новости на 13 августа 2020 года: 10 тысяч трудоустроенных граждан и один сломанный томограф во Ржеве

Более 10 тысяч жителей региона были трудоустроены в Тверской области за время пандемии коронавируса. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Всего на утро 13 августа с начала пандемии в регионе выявлено 4931 человек, инфицированных COVID-19 (+30 заболевших за последние сутки).

821 человек (+ 18) изолированы.

3949 человек (+12) выздоровели.

161 человек умер.

Графика: ПТО

В это сложное коронавирусное время люди не только теряют работу, но и находят ее. Служба занятости Тверской области отчиталась о проделанной работе за минувшие семь месяцев. Оказалось, служба трудоустроила около 10 тысяч жителей региона. Временно на общественные работы направили 500 человек. Собственное дело за этот период завели 75 бывших безработных, 898 приступили к профобучению.

Сейчас на территории региона открыто около 14 тысяч вакансий. Самые востребованные профессии: инженер, слесарь, электрогазосварщик, электрик, оператор, токарь, механики.

1,4 тысячи вакансий открыто в сферах здравоохранения, спорта, социальной работы: требуются врачи, в том числе общей практики, средний и младший медицинский персонал. Есть 500 вакансий в образовательной сфере: воспитали, преподаватели, учителя и тренеры. А вот на эти специальности вакансий меньше, но они все же есть: продавцы, парикмахеры, повара, официанты, грузчики, швеи.

Но не все так позитивно в нашем регионе: вот, к примеру, в Ржевской ЦРБ вышел из строя генератор компьютерного томографа. А ведь КТ во время пандемии ой как востребовано. В правительстве региона официально уведомили: о проблеме знают, сломанный агрегат починят.

Выделение денег на починку обсуждалось на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Сейчас КТ продолжает работу благодаря временной аренде генератора. Всего в Ржевской ЦРБ функционируют два томографа.