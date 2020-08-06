К середине рабочей недели днём стоит ожидать не выше +17. Фото: Артем КИЛЬКИН

Говорят, август - как вечер воскресенья. Последний глоток тепла и безмятежности. Однако нынешний «воскресный вечер» расслабиться нам не даёт.

- С пятницы над нами властвует антициклон. Погода будет хорошей, но не очень жаркой: мы находимся в северо-восточной части антициклона, и воздушные потоки гонят к нам северный и северо-западный ветер, - рассказала доктор географических наук профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Днём на выходных и в понедельник будет +23, на солнце теплее. Дожди, если и пройдут местами, то будут совсем небольшими.

На этом, увы, хорошие новости заканчиваются. К началу рабочей недели к нам подберётся атмосферный фронт североатлантического циклона.

Местами прогремят грозы с усилением ветра, прольются дожди. Стихия будет бушевать около суток, а потом температура резко упадёт.

К середине рабочей недели днём стоит ожидать не выше +17. Надолго ли придёт похолодание, пока сказать трудно. Единственная радость - атмосферное давление будет держаться около нормы: 748-750 мм рт. ст.

Кстати, на новой рабочей неделе мы отметим первый из трёх Спасов - Медовый. Он приходится на 14 августа. Праздник этот церковно-народный. В православной традиции в этот день принято посещать праздничную утреннюю службу в церкви, освящать мёд, мак и овощи.

В народе Медовый спас считался днём отпущения «бабьих грехов». Говорили, что женщине простится всё, что она в этот день отмолит.

А ещё Медовый спас знаменовал окончание лета и начало осени с её холодными ночами.