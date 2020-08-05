Начнём с разминки: В Твери стартовал очередной сезон проекта «Дворовый тренер»

Разминку с последующей игрой в вышибалы для детей провел тверской боец смешанных единоборств Евгений Морозов Фото: Александр ЖМУЛИН

5 августа в Твери на стадионе школы №34 на Соминке прошло одно из первых, можно сказать, «разминочных» занятий очередного сезона проекта «Дворовый тренер». На неровном футбольном поле, на котором недавно косили траву, весело выполняли упражнения из обычной зарядки девять девчонок и мальчишек. Руководил процессом и подбадривал ребят коренастый молодой мужчина с рыжей бородой

Проект «Дворовый тренер» реализуется в Твери с 2009 года. Об этом журналистам напомнил встретивший их куратор проекта, депутат Тверской городской Думы Илья Холодов.

- Его начинал мой коллега, депутат Сергей Аксенов, потом подтянулись и другие. Проект реализуется при поддержке Тверской городской Думы и администрации Твери. Суть в том, чтобы привить детям любовь к спорту, - сказал Илья Холодов.

Журналистам о проекте рассказал депутат Тверской городской Думы, любитель спорта Илья Холодов

Он сообщил, что в этом году занятия из-за пандемии пришлось перенести и начать только в августе, после снятия ряда ограничений. Тренировки будут организованы на 10 площадках: в некоторых придомовых территориях, где есть спортплощадки и турники, на воркаут-площадках, на городском пляже и некоторых школьных стадионах. Илья Холодов обещал позднее вывесить расписание у себя на страницах в соцсетях, также эта информация будет доступна в СМИ и на сайте горДумы.

- Тренировки для детей - школьников всех классов - будут совершенно бесплатно проводиться два раза в неделю, а может, если договорятся с тренером, и больше. Но в связи с коронавирусом группами не больше 10 ребят, - уточнил депутат.

Он добавил, что тренировки будут вестись по футболу, баскетболу, популярному у молодежи воркауту, будут проводиться и просто занятия по общей физподготовке и т. д. Срок с августа по ноябрь (если в октябре погода, конечно, позволит).

В разговоре с журналистами Илья Холодов печально признал, что в городе есть немало придомовых территорий, где для занятий спортом ничего не обустроено или все устарело.

- В последние годы депутаты городской Думы помогали в решении этого вопроса, выделяя деньги по программе поддержке местных инициатив, но масштаб проблемы гораздо шире. Власть должна поставить перед собой задачу привести доступную жителям спортивную инфраструктуру в порядок. Что же касается школьных стадионов, в следующем году мы, депутаты, намерены выйти с инициативой возобновления специальной программы по модернизации этих объектов, - заявил Илья Холодов.

Но вернемся к проекту «Дворовый тренер». В нем бесплатно участвует около 10 тренеров, среди них - баскетболисты клуба «Тверь» и известный тверской футболист Кирилл Седов.

На наших глазах тренировку на стадионе вел, как оказалось, призер российского и европейского чемпионатов по смешанным единоборствам Евгений Морозов.

- Я не первый раз участвую в проекте, у меня есть свободное время сейчас, поэтому и не отказал и вновь решил стать «дворовым тренером», - рассказал Евгений, поглядывая, как дети играют в "вышибалы".

- Как вам тренировка, понравилась? - спросил я у детей.

- Да, класс, и тренер - отличный!!!