Тверской художник изобразил памятник Пушкину в жанре анимэ

Тверской художник-самоучка Юрий Кулешов создает рисунки на заказ. Изобразить Пушкина «как живого» решил ради того, чтобы привлечь внимание молодежи к изучению истории и поэзии. Тверичанин учился в школе с глубоким изучением иностранного языка, получил специальность электромонтера, работает в торговле, а рисовать начал около года назад.

Сейчас Юрий самостоятельно постигает азы живописи, сначала писал маслом пейзажи, потом переключился на создание картин с помощью цифровых технологий. На стиль рисования повлияли в том числе мультипликационные фильмы в жанре анимэ.

- Вообще, я смотрел документальные фильмы про художника и скульптора Микеланджело, так вдохновился, что сам решил попробовать. В конце концов, люди в эпоху Возрождения верили, что человек может быть талантлив во всем, - прокомментировал Юрий Кулешов.

Своими работами художник делится в социальных сетях. Также в число его хобби входит занятие музыкой. Однако сейчас больше времени посвящает визуальному искусству.

Следующий герой иллюстрации за авторством Юрия - памятник Афанасию Никитину. Аудитория живо откликнулась на первую работу, поэтому монументам и достопримечательностям Твери будет посвящена целая живописная серия. Возможно, пройдет и выставка - наш собеседник не исключает этого.