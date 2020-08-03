2020-08-03T15:58:19+03:00
Общество

Тверской художник изобразил памятник Пушкину в жанре анимэ

Рисунок уже оценили более 12 тысяч пользователей соцсетей
Степан КАМЕНЕВ
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Пушкин - «как живой». Рисунок: Юрий КулешовПушкин - «как живой». Рисунок: Юрий Кулешов
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Тверской художник-самоучка Юрий Кулешов создает рисунки на заказ. Изобразить Пушкина «как живого» решил ради того, чтобы привлечь внимание молодежи к изучению истории и поэзии. Тверичанин учился в школе с глубоким изучением иностранного языка, получил специальность электромонтера, работает в торговле, а рисовать начал около года назад.

Сейчас Юрий самостоятельно постигает азы живописи, сначала писал маслом пейзажи, потом переключился на создание картин с помощью цифровых технологий. На стиль рисования повлияли в том числе мультипликационные фильмы в жанре анимэ.

- Вообще, я смотрел документальные фильмы про художника и скульптора Микеланджело, так вдохновился, что сам решил попробовать. В конце концов, люди в эпоху Возрождения верили, что человек может быть талантлив во всем, - прокомментировал Юрий Кулешов.

Своими работами художник делится в социальных сетях. Также в число его хобби входит занятие музыкой. Однако сейчас больше времени посвящает визуальному искусству.

Следующий герой иллюстрации за авторством Юрия - памятник Афанасию Никитину. Аудитория живо откликнулась на первую работу, поэтому монументам и достопримечательностям Твери будет посвящена целая живописная серия. Возможно, пройдет и выставка - наш собеседник не исключает этого.

Изобразить Пушкина «как живого» художник решил дабы привлечь внимание молодежи к изучению истории и поэзии.Рисунок: Юрий Кулешов

Изобразить Пушкина «как живого» художник решил дабы привлечь внимание молодежи к изучению истории и поэзии.Рисунок: Юрий Кулешов

ИСТОЧНИК KP.RU

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