О том, что Твери нужны новые памятники и Венециановка

- Мы условились, что говорить будем о прекрасном: о живописи, памятниках, новых городских арт-пространствах. Я часто слышу от тверских людей искусства: «Тверь - город художников». Я считаю, что это не так. Мы - не Питер. На что мне обычно патриотично парируют: «Мы лучше». А как вы считаете, как председатель Общественной палаты города, как человек, интересующийся и погруженный в искусство: Тверь можно назвать городом художников? Комфортно ли им здесь живется? Помогают ли им власти, а горожане проявляют к их творчеству интерес?

- У Твери очень богатая художественная история. Здесь жили и творили многие великие живописцы. Венецианов, Сорока, Тыранов - это 19 век. Тверскими пейзажами вдохновлялись и работали здесь Репин, Рылов, Куинджи, Рерих. Наши современники Кугач, Дочкин, Дубов. Огромное количество мастеров. Так что это в полной мере дает нам право считать, что Тверская земля - место, где рождается живопись.

А вот комфортно ли себя сегодня ощущают художники в Твери - вопрос спорный. Да, здесь существует довольно мощное отделение Союза художников. Но по нынешним непростым временам, как и всем гражданам страны, живется художникам непросто. Конечно, хотелось бы, чтобы традиция приобретения живописи в частные коллекции сохранялась, но год от года число коллекционеров уменьшается. Это веянье времени. Как, к примеру, раньше была традиция: вся семья собиралась в библиотеке. А сейчас у многих дома и книг-то нет. На вопрос «что ты недавно читал?» припомнят разве что какую электронную.

Так и с живописью: это, если так можно выразиться, уходящая натура. Сейчас редко кто покупает масло или графику, чтобы дома повесить, больше постеры и репродукции. Опять же всё зависит от макроэкономической ситуации, во времена кризиса редкий ценитель будет вкладываться в подлинники.

Что касается взаимодействия художественного сообщества и городских властей, то они комфортные. В городе есть большой выставочный центр, галереи - экспонирование там бесплатное для мастеров. Мастерские художников на Серебряной улице муниципалитет передал им в безвозмездное пользование, освободив от арендной платы.

- Совсем недавно на заседании Думы согласована установка памятника художнику Ефрему Зверькову. Первый вопрос, который мне задали мои коллеги и знакомые: кто такой этот Зверьков? У нас что, известных мало? Вон, Никулин здесь начинал, надо сначала ему ставить. А между тем у нас в городе галерея, носящая имя Зверькова, есть. Там, насколько я знаю, после пандемии уже возобновлена экспозиционная деятельность. Про галерею тоже единицы знают. По вашему мнению, нужен ли этот памятник Твери, почему? По галерее: мне рассказывали, что существует она на помощь меценатов. Вы к ней и ее деятельности имеете отношение? Поподробнее об этом, а также: легко ли жертвуют в наше время на арт-проекты?

- Ефрем Зверьков - это классический русский пейзаж. Выходец из тверской глубинки, он с отличием окончил художественный институт имени Сурикова. Его работы есть в коллекции Третьяковки и Русского музея. Он участвовал в росписи интерьеров Храма Христа спасителя. Но всё это было потом, а сначала, еще совсем молодым, он попал на фронт, был ранен, участвовал в боях за Сталинград. Позже он признавался: главное, что понял на войне, среди всего того хаоса и разрухи, - он хочет быть художником, нести людям красоту. Его работы видели и знают многие - они хрестоматийны. А вот что именно Зверьков автор того или иного произведения, знают не все.

Сегодня в галерее его имени на Пушкинской, 6, а она работает уже пять лет, мы проводим конференции, лектории, чтобы популяризировать его имя. Сегодня есть художественная премия имени Зверькова. Конкурс проходит в стенах художественного колледжа имени Венецианова. Вот уже 11 лет вдова художника отбирает победителей. Ребята получают как денежное вознаграждение, так и возможность выставить свои конкурсные работы в галерее имени Зверькова.

Переходя ко второй части вопроса про меценатов… Их не так много, в той экономической ситуации, которая сложилась, но они есть. Есть люди, готовые вложить деньги в арт-проекты, часто они не хотят это афишировать. Да, выживать как художникам, так и галереям непросто сегодня. Галерея имени Зверькова - это государственно-частное партнерство. У нее есть попечительский совет, который как раз и работает с меценатами, работает над получением грантовой поддержки.

Эскиз памятника Ефрему Зверькову. Графика: администрация Твери

- С Венециановкой, нежно мною любимой (а закончила я живописно-педагогическое в 1997-м) - непонятная ситуация. Закрывают здание на реконструкцию на пять лет. Училище распределяют по разным учебным заведениям города. Как вы видите развитие ситуации с училищем?

- Сохранить Венециановку надо - это однозначно. Это бренд. Здесь выросло не одно поколение современных художников, дизайнеров. Да, здания училища уже давно требуют реставрации, но можно, я уверен, найти в городе помещение с пригодными для занятий классами, а неразбрасывать отделения колледжа по всему городу. Поскольку колледж в областном подчинении, мы, как городская Общественная палата, направили запрос о судьбе образовательного учреждения в Областную общественную палату - пока ответа нет. Но учебный год совсем скоро. Увидим, как будут развиваться события.

- Давайте под занавес затронем тему возникновения новых средовых точек притяжения для горожан в Твери. Кроме памятника Зверькову (где и пространство вокруг будет, как я понимаю, окультурено) в планах установить в Твери памятник экспедиции Беринга. Ведь, как стало мне известно из Википедии, 10 октября 1733 года последний бот Великой Северной экспедиции, руководителем которой был капитан-командор Витус Беринг, вышел именно из Твери. Расскажите об этом проекте.

- Да, действительно, не так давно исследователям удалось доказать, что экспедиция стартовала именно отсюда. В Твери были построены первые речные корабли, которые доставили участников похода и груз к Уральским горам.

Из семи кораблей, сделанных на тверских верфях, пять 4 июня 1733 года отошли от тверского волжского берега. Именно экспедиция создала современные северные и дальневосточные границы нашей страны: из 38 тысяч километров современных морских границ России участники экспедиции нанесли на карту 32 тысячи.

Не так давно в свет вышла книга «Тверская флотилия Великой Северной экспедиции», где приведены документы из архивов, подписанные самим командором Берингом - подтверждающие его старт из Твери. Да, действительно, есть намерение установить на месте старта экспедиции (пристань у речного вокзала напротив Политеха) памятный камень. Хотелось бы, чтобы это был гранитный камень с Камчатки, с берега Тихого океана. Он будет символом, который свяжет наш город и далекий полуостров. Ведь Петропавловск-Камчатский был основан благодаря этой экспедиции.

Общественная палата Твери направила в администрацию Петропавловска-Камчатского запросы и письма, чтобы нам оказали содействие в подготовке и поиске такого камня. Камчатские коллеги высказали готовность помочь. Сейчас проект на стадии обсуждения в городском департаменте архитектуры. Кто будет архитектором и скульптором памятника, пока не определено.

Обсуждается концепция: памятник должен стать местом притяжения не только для горожан - его одним из первых будут видеть туристы прибывающих в Тверь теплоходов. Сроки реализации проекта, думаю, в следующем году. Финансирование - надеемся на помощь благотворителей, может быть, это будет грант. В этом году, если успеем, доставим камень с Камчатки.