Вторая волна коронавируса в Твери 2020: Будет ли осенью, по мнению эксперта

Вот уже не меньше месяца россиян успокаивают специалисты Минздрава и Роспотребнадзора, утверждая, что пик заболеваемости коронавирусом пройден. Об этом наглядно говорят и ежедневные данные официальной статистики. В нашем регионе количество заражений в день в июле заметно снизилось. В связи с этим даже были сняты практически все ограничения, правда с условием соблюдения санитарных норм. Однако в воздухе веет тревожное: осенью нас ждет вторая волна. Так ли это? «КП-Тверь» узнала мнение главного эпидемиолога областного министерства здравоохранения Александра Раздорского.

Эксперт сразу отметил, что пока точно что-то говорить по этому поводу рано.

- Сейчас такое время, когда строить конкретные прогнозы относительно второй волны заболеваний коронавирусом достаточно сложно. Пик заболеваемости уже пройден, это факт, но что будет впереди, осенью, говорить преждевременно, надо подождать. Но, отмечу, областной Минздрав и больницы региона находятся в высокой степени готовности, - заявил Александр Раздорский.

Александр Раздорский был осторожен в своем комментарии. Фото: министерство здравоохранения Тверской области

Он признал, что нельзя исключать совпадения пика заболеваемости ОРВИ в осенний период со вспышками заражений COVID-19. По словам эпидемиолога, надеяться на лучшее позволяет то, что может начаться вакцинация от коронавирусной инфекции, а также начнется вакцинация от гриппа.

- Население в августе уже начнут вакцинировать от коронавируса?

- Скажем так, для этого есть все предпосылки. Мы знаем, что в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали и успешно испытывают вакцину, позволяющую выработать антитела и защиту для организма. Думаю, что примерно с середины-конца августа ее потихоньку начнут уже внедрять, - ответил Александр Сергеевич.

Эпидемиолог также подчеркнул, что случится или нет вторая волна в Верхневолжье, во многом зависит и от ответственности граждан.

- До момента формирования иммунитета перед коронавирусом у 50% населения главным фактором или стимулом риска его распространения остаются массовые скопления людей и пренебрежение элементарными требованиями: несоблюдение социальной дистанции в 1,5-2 метра, отказ от ношения масок в людных общественных местах, пренебрежение антисептиками, мытьем рук и т.д. В Твери, да, как я понимаю, и в других городах и поселках региона, к сожалению, граждане плохо соблюдают санитарные требования профилактики, - развил мысль эксперт.

Александр Раздорский также авторитетно сообщил, что на сегодняшний день в Тверской области приблизительно 25-30% населения имеет иммунитет к коронавирусу.

- Однако у нас пока нет в регионе реального представления о том, сколько действительно переболело с учетом тех, у кого этот процесс прошел бессимптомно, - добавил эпидемиолог.