Что изменится в Твери с 1 августа 2020 года: Пенсии повысят, газ подорожает

Рассказываем, что изменится в Твери с 1 августа 2020 года. Жителей Твери, Тверской области, как и всех россиян, ждёт повышение пенсий, рост цен на газ и расширение тарифного коридора ОСАГО. Некоторые тверичане получат право поставить на авто или мотоцикл квадратный номер, а также оформить себе личный гектар земли в Бурятии и Забайкалье.

Увеличение пенсий

1 августа жителям Тверской области пересчитают пенсии работающим пенсионерам, увеличат накопительную часть пенсии, а также вырастет и размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования пенсии. Прибавки, как показывают подсчёты, будут небольшие.

Пенсия работающим пенсионерам

Размер прибавки к страховой пенсии работающих пенсионеров индивидуален, он зависит от размера зарплаты (точнее от выплат, которые отчислил с заработной платы работодатель). Но в любом случае прибавка не будет превышать 279 рублей. По закону пенсии работающих пенсионеров могут ежегодно увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. Размер этого балла в 2020 году - 93 рубля. В Тверской области пенсия увеличится у 107 тысяч работающих пенсионеров.

Все перерасчёты произойдут автоматически, то есть никуда для этого обращаться не надо.

Накопительная пенсия

Накопительную часть пенсии увеличат на 9,13 %. Сейчас средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц. Таким образом, средняя прибавка составит 87,28 рубля. Получат эту прибавку совсем немногие: только те, кто перевёл определенный размер отчисляемых на пенсию денег на накопительный счёт. По данным Пенсионного фонда, в стране всего 80 тысяч таких пенсионеров.

Срочная выплата участникам программы софинансирования

Участники программы софинансирования пенсии (их ещё меньше, около 32 тысяч по стране) начнут получать срочную выплату, повышенную на 7,99%. Средний размер этой выплаты сейчас составляет 1 705 рублей в месяц, соответственно, прибавка составит около 136,23 рубля.

Повышение платы за газ

1 августа голубое топливо подорожает на 3%. Отметим, что повышение коснётся не только обычных жителей Тверской области, но и предприятий, использующих газ в производстве.

В этом году на государственном уровне обсуждалась возможность заморозить тарифы ЖКХ из-за пандемии коронавируса и непростого положения, в которое попала немалая часть населения. Однако жилищно-коммунальная отрасль была признана одной из наиболее пострадавших в условиях «коронакризиса». Поэтому тарифы всё-таки повысили.

Прочие коммунальные тарифы выросли по всей стране 1 июля, как и бывает при плановом ежегодном увеличении. В Тверской области средний рост тарифов составил 3,6%. В середине июля было принято и окончательное решение об увеличении цен на газ.

ОСАГО: тарифы для дисциплинированных водителей

Страховые компании смогут учитывать реноме водителя при назначении цены полиса ОСАГО. Соответствующий закон вступит в силу 24 августа.

Два основных нововведения - расширение тарифного коридора и возможность учитывать, насколько дисциплинированно конкретный водитель соблюдает ПДД.

Тарифный коридор ОСАГО будет расширен - на 10% вниз и вверх. Более высокий тариф страховщик сможет назначить водителю, который не только попадает в аварии, но и просто часто нарушает ПДД. Водитель, которого гаишники штрафуют редко, сможет рассчитывать на низкий тариф.

Новые госномера

4 августа 2020 года начнёт действие новый ГОСТ Р 50577-2018. В нём описаны новые типоразмеры государственных регистрационных знаков транспортных средств.

Особенно порадует нововведение владельцев импортных и ретро-машин, конструкцией которых предусмотрен нестандартный для России отсек под номер: более близкий к квадратной форме.

Новый ГОСТ подразумевает возможность получить вместо стандартного номера размером 112х520 мм знак размером 170х290 мм.

На мотоциклах можно будет использовать уменьшенные номера размером 190х145 мм (сейчас размер мотоциклетного номера 245х185 мм).

Личный гектар

Стартует третий этап программы «Дальневосточный гектар». Жители Тверской области и других регионов РФ с 1 августа 2020 года смогут подавать заявки на выделение им земли в Бурятии и Забайкалье.

Напомним, программа «Дальневосточный гектар» стартовала ровно год назад, 1 августа 2019-го. Первые полгода землю выдавали лишь местным жителям, прошлой зимой право получить свой гектар появилось у жителей других регионов Дальневосточного федерального округа. Теперь возможность возделывать землю на Дальнем Востоке появилась и у тверичан.

Летим отдыхать?

1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и танзанийским Занзибаром. Ближайшие аэропорты, с которых смогут улететь в эти страны тверичане, находятся в Москве. Также будет возможность полететь в «открытые страны» из северной столицы и Ростова-на-Дону.

Однако, напомним, обстановка по коронавирусу, как в России, так и в других странах, всё ещё весьма неспокойная. А аэропорт - одно из мест, где подхватить заразу не так сложно, ведь туда стекается огромное количество людей из разных стран и регионов.