Коронавирус в Твери, последние новости на 1 августа 2020 года: как спланировать экскурсию по городу - подскажут в Горсаду

Всего на 1 августа с начала пандемии в регионе выявлен 4597 человек, инфицированных COVID-19. Плюс 30 новых заболевших за минувшие сутки.

618 (+ 12 за сутки) заражённых изолированы.

3837 (+16 за сутки) пациентов с начала пандемии выздоровели.

142 человека скончались с начала эпидемии, 2 человека умерли за минувшие сутки.

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С сегодняшнего дня жители Твери смогут снова ходить в кино. Кинотеатрам разрешено возобновить работу с учетом требований Роспотребнадзора.

А те, кто решил прогуляться на свежем воздухе, смогут подчерпнуть идеи для прогулок в специальном туристском информационном центре. Он заработал в Городском саду.

В этом информационном центре, а расположен он в отдельностоящий павильоне, все желающие получат возможность узнать о туристических маршрутах, достопримечательностях и записаться на экскурсию. Сам павильон находится справа возле главного входа.

Режим работы: вторник — воскресенье. Время работы в будни с 11 до 18 часов, суббота с 11 до 19 часов, воскресенье с 11 до 16 часов.

На всякий случай напоминаем, что коронавирус не закончился - число заболевших в последние дни растёт. Режим повышенной готовности, введённый региональными властями в начале эпидемии в марте - не отменён.

Отправляясь на прогулку или в кино, обязательно одевайте маску и перчатки.