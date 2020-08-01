2020-08-01T01:13:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 1 августа 2020 года: как спланировать экскурсию по городу - подскажут в Горсаду

Мы публикуем последние новости о коронавирусе в Твери на 1 августа
Алина ПЕТРОВА
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Центр расположен в этом павильоне. Фото: администрация ТвериЦентр расположен в этом павильоне. Фото: администрация Твери
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Всего на 1 августа с начала пандемии в регионе выявлен 4597 человек, инфицированных COVID-19. Плюс 30 новых заболевших за минувшие сутки.

618 (+ 12 за сутки) заражённых изолированы.

3837 (+16 за сутки) пациентов с начала пандемии выздоровели.

142 человека скончались с начала эпидемии, 2 человека умерли за минувшие сутки.

Графика: Яндекс

Графика: Яндекс

С сегодняшнего дня жители Твери смогут снова ходить в кино. Кинотеатрам разрешено возобновить работу с учетом требований Роспотребнадзора.

А те, кто решил прогуляться на свежем воздухе, смогут подчерпнуть идеи для прогулок в специальном туристском информационном центре. Он заработал в Городском саду.

В этом информационном центре, а расположен он в отдельностоящий павильоне, все желающие получат возможность узнать о туристических маршрутах, достопримечательностях и записаться на экскурсию. Сам павильон находится справа возле главного входа.

Режим работы: вторник — воскресенье. Время работы в будни с 11 до 18 часов, суббота с 11 до 19 часов, воскресенье с 11 до 16 часов.

На всякий случай напоминаем, что коронавирус не закончился - число заболевших в последние дни растёт. Режим повышенной готовности, введённый региональными властями в начале эпидемии в марте - не отменён.

Отправляясь на прогулку или в кино, обязательно одевайте маску и перчатки.

Графика:ПТО

Графика:ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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