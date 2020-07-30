Помощь МУПу и никакого «Мичуринского»: За что проголосовали депутаты Твери

Заседание днём 30 июля получилось самым насыщенным и длительным за последние пару месяцев. Было разобрано восемь вопросов, причем еще один - по ЖК «Мичуринскому»- был убран из повестки.

Как отметил председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев, отложить голосование по жилкомплексу (там возникло недоразумение с этажностью застройки из-за изменений в генплане города) попросил глава Твери Алексей Огоньков. Депутаты пошли ему навстречу.

Благо дел и без этого хватало…

Остановимся на некоторых вопросах заседания.

Самый первый из них был посвящен МУПу «ЖЭК», который погряз в долгах.

Как доложила начальник департамента финансов городской администрации Ольга Слобода, в настоящее время кредиторская задолженность МУПа составляет 184,6 млн. рублей, в том числе просроченная – 118,4 млн., что отвечает признакам банкротства.

- Чтобы помочь предприятию администрация города предлагается внести поправку в бюджете Твери и выделить МУП «ЖЭК» субсидию в размере 15 миллионов 45 тысяч рублей. Это необходимо, чтобы не допустить банкротства социально значимого для города предприятия. Источник финансирования дополнительных расходов - бюджетные ассигнования на судебные издержки и исполнение судебных решений, в том числе средства, предусмотренные на исполнение искового заявления МУП «ЖЭК», - пояснила чиновница.

Некоторые депутаты не преминули напомнить, что в этом году МУП «ЖЭК» уже была выделена субсидия на 58 млн. рублей. Теперь будет выделена и вторая. Депутаты большинством голосов приняли это решение.

Заседание длилось несколько часов с перерывом. Фото: Тверская городская Дума

Также парламентарии проголосовали и за перераспределение средств в бюджете на ремонт тротуара и заездного кармана на улице Громова рядом с новым комплексом суворовского училища, который достраивается в Твери. За счет экономии на торгах на это выделяется 12,5 млн. рублей. Из них 2,5 - средства города, 10 млн — области. Ремонт должен быть проведен до 1 сентября - дня, на который запланировано открытие нового комплекса суворовского училища.

Потом парламентарии согласились с доводами администрации города о предоставлении отсрочки по уплате части прибыли (еще прошлого года, кстати) в размере 151 тыс. рублей для МУП «Дирекция парков». Это в связи с тем, что из-за коронавируса временно было запрещено посещать и проводить массовые мероприятия в парках и скверах, а МУП в итоге остался без доходов.

По этому вопросу споров почти не было.