Ставки снижаются, а доходы растут: Как жителям Тверской области заработать на свободных деньгах

На заседании Центробанка РФ 24 июля совет директоров Банка России в четвертый раз с начала года снизил ключевую ставку: с 4,5% до 4,25% годовых. Как отмечают эксперты, ставка достигла своего исторического минимума.

Важно понимать, что ключевая ставка - это основной ориентир, на который равняются банки, устанавливая свои ставки по кредитам и депозитам. Что вполне логично, ставки по кредитам всегда немного выше ключевой ставки Центробанка, а ставки по депозитам - ниже.

Когда снижается ключевая ставка, кредитные предложения банков становятся более привлекательными. Но что происходит с депозитами? Упав до минимума, проценты по банковским депозитам сегодня стремятся сравняться с уровнем инфляции. Размещать свои деньги в банке при этом развитии событий просто невыгодно - рост цен «сжирает» ваш доход.

- Если рассматривать размещение денежных средств с фиксированной доходностью и страхованием, то это банки и сектор кредитной кооперации. Средняя процентная ставка в банках составляет сегодня около 4% годовых. В секторе кредитной кооперации средняя процентная ставка по сберегательным программам сегодня почти в два раза выше банковской, - рассказывает финансовый директор КПК «Эль Коммерс» Василий Бахметьев. - Она составляет около 7 % годовых, при том что максимальная разрешенная Центробанком ставка для кредитной кооперации - 7,65%.

Финансовый директор КПК «Эль Коммерс» Василий Бахметьев.

Получается, что в нынешних условиях именно сектор кредитной кооперации имеет наиболее выгодные условия для сохранения сбережений, доход от которых сможет превысить инфляцию.

- Данная тенденция была очевидна для наших аналитиков, поэтому уже много лет мы укрепляли наши позиции на финансовом рынке, - говорит глава группы компаний «Эль Коммерс» Андрей Белокопытов. - Мы занимаем свою уникальную нишу, тем самым помогая жителям Тверского региона сохранить и приумножить свои сбережения.

Глава группы компаний «Эль Коммерс» Андрей Белокопытов.

Основное отличие кредитного потребительского кооператива от банка в том, что КПК действует в узком сегменте. Деятельность банков шире, и они работают на прибыль своих акционеров. Поэтому именно участники КПК зачастую имеют наиболее выгодные возможности приумножить свои сбережения.

Участники кредитного потребительского кооператива «Эль Коммерс» могут выбрать для себя наиболее удобную и выгодную сберегательную программу. Ответственность КПК «Эль Коммерс» застрахована в НКО МОВС. Кооператив включен в Государственный реестр кредитных потребительских кооперативов.

Кредитный потребительский кооператив «Эль Коммерс», г. Тверь, ул. Володарского, 23. Телефон (4822) 47-97-40.