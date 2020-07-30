Август в Твери начнётся с прохлады и дождей

Мечтательным и кротким называл август Игорь Северянин. Но когда это было? Со времён Серебряного века климат у нас здорово изменился, и август намерен показать свой удалой характер. Первые его дни станут прохладными и сырыми.

- На выходных мы находимся в холодной тыловой части циклона, - объясняет доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - В субботу и воскресенье будет дуть северный ветер и температура не поднимется выше +20. Разве что на солнце разогреет, но его не будет много: ожидаются осадки, местами даже грозы.

Дожди разойдутся в субботу, а в воскресенье пойдут на убыль. С понедельника же погода сменит гнев на милость. Ветер поменяет направление на южное, столбик термометра потихоньку поползёт вверх, и к среде уже можно ожидать +24 в тени.

Атмосферное давление пойдёт в рост, и головная боль наконец отпустит метеочувствительных людей. В субботу 740 мм рт. ст., а ко вторнику уже норма - 750 мм.

Так что кусочек ласкового летнего тепла мы с вами зацепить ещё успеем!