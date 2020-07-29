«Пойдёте в народное хозяйство работать»: Губернатор жестко отчитал чиновников на заседании областного правительства

Губернатор Игорь Руденя начал заседание с четкого сигнала: расслабляться не надо.

- Сейчас мы продолжаем работать в нестандартной ситуации, в условиях эпидемии коронавируса. Важно не допустить резкого спада экономики, ведь это наши рабочие места, качество жизни граждан. Если необходимо - скорректировать принятые для поддержания экономики меры, - обратился к чиновникам глава региона.

Как сообщил губернатор, в целом за полгода на поддержку экономики региона было вложено 7 млрд 119 млн рублей. Из них свыше 5,5 млрд рублей — федеральные перечисления, более 1,5 млрд рублей – региональные средства.

Графика ПТО

Заместитель председателя областного правительства Иван Егоров в своем докладе отметил, что коронавирус, конечно, ударил по региональной экономике, и без спада, особенно в апреле, не обошлось. Однако он подчеркнул, что уже с мая ситуация выровнялась. И даже больше того…

В последнем весеннем месяце, в самый разгар пандемии в стране, в нашем регионе был зафиксирован рост объемов промышленного производства на 1,6%, а в обрабатывающих производствах – на 2,6%.

- Позитивная тенденция продолжена в июне. Если в мае индекс промышленного производства был равен 92,5, в июне – уже 93,7, - отметил зампред.

Подобных результатов удалось добиться благодаря тому, что большинство крупных предприятий региона получили господдержку и не были остановлены.

Во многом это было административное решение на «страх и риск». Но оно себя оправдало. Удалось избежать спада в в промышленности, и обошлось без масштабных вспышек заражений коронавирусом на производствах.

Графика ПТО

В целом в марте-апреле уровень открытости экономики региона составил 75%. Вооружившись масками, антисептиками и перчатками продолжали трудиться работники предприятий промышленности, строительства, сельского хозяйства.

Интересно, что за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% (с 96,4 млрд рублей до 100,2 млрд) вырос оборот розничной торговли в регионе. Мы даже поднялись с 7 на 5 место в ЦФО по этому показателю.

Произошло это во многом за счет увеличения объемов онлайн-покупок.

Графика ПТО

Графика ПТО

Благодаря поэтапному снижению ограничений постепенно в экономику включились магазины, музеи, кафе, торговые центры, частные медицинские организации и другие работодатели.

Иван Егоров не мог не отметить, что есть проблемы в лесной отрасли. Но, по его словам, это связано не столько даже с пандемией, сколько с неблагоприятными погодными условиями, из-за которых у многих деревообрабатывающих предприятий были сорваны планы по заготовке древесины. Хотя, не стоит забывать и о том, что упал и сбыт соответствующей продукции, в том числе за рубеж.

При этом предприятия лесной отрасли нуждаются в работниках. И вот здесь на заседании повысился градус напряжения.

Оказалось, что профильным ведомствам и службе занятости было дано указание активизировать работу по привлечению в регион рабочих из некоторых дружественных соседних республик. Однако воз и ныне там, как говорится.

Игорь Руденя, узнав об этом, серьезно огорчился.

- Мы не можем пинками продвигать каждое решение. Это очень плохая история, бюрократия с отрицательным знаком, - сказал глава региона.

Игорь Руденя сказал, что это «крайнее предупреждение». Показалось, еще чуть-чуть и полетят шапки.

- Если ситуация не будет исправлена, пойдете в народное хозяйство работать, - обратился к нерадивым чиновникам губернатор.

ВАЖНО

В регионе был реализован и продолжает реализовываться целый комплекс мер господдержки – федеральных и региональных.

Это безвозмездная финансовая поддержка в размере МРОТ на одного сотрудника, беспроцентные займы на выплату зарплат, кредиты под 2% на поддержку занятости, льготное кредитование, продление сроков уплаты налогов для малого и среднего бизнеса, налоговые каникулы и другие меры.

Через Фонды содействия предпринимательству и развития промышленности обеспечивается реструктуризация задолженностей по договорам займа, уже заключено 70 таких соглашений с предприятиями Верхневолжья. Одобрено пять займов по программе «Оборотный капитал».

Действуют пакеты отраслевых мер.

Графика ПТО

Графика ПТО