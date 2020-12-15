Игорь Руденя рассказал Владимиру Путину о положении дел в Тверской области

Владимир Путин встретился с Игорем Руденей Фото: kremlin.ru

15 декабря президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Глава региона отчитался президенту о положении дел в области, социально-экономическим показателям и ситуации с коронавирусом.

Приводим полную стенограмму беседы с сайта kremlin.ru.

В.Путин: Добрый день!

Пожалуйста, Игорь Михайлович. С чего начнём?

И.Руденя: С самого главного – со здоровья наших граждан.

В.Путин: Давайте.

И.Руденя: В Тверской области сформирован необходимый коечный фонд для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. По коечному фонду, по запасам: у нас он сейчас составляет, в текущей ситуации, порядка 15 процентов.

Но у нас есть «горячий» резерв, мы заблаговременно закупили оборудование, соответственно, сделали кислород, подводку в больницы, которые под ковидные госпитали планируются. Поэтому запас прочности у нас на сегодняшний день достаточный.

Надеемся, что распространение коронавирусной инфекции у нас находится под контролем. И сейчас, конечно, основная задача – это медицинский персонал.

В.Путин: Вы вводили какие-то ограничения?

И.Руденя: Да, мы вводили, и сейчас мы ввели ограничения: проведение массовых мероприятий не более 500 человек. Соответственно, заполняемость…

В.Путин: 500 человек?

И.Руденя: Да, не более 500 человек.

В.Путин: Прилично.

И.Руденя: Да. У нас на самом деле нет такой плотности. У нас самая большая территория в ЦФО, и поэтому все мероприятия проходят только на открытом воздухе, если про спортивные говорить. Если говорить про культурные учреждения, театры, детские театры – заполняемость не более 50 процентов; она на самом деле меньше.

На самом деле у нас люди очень сознательные. Надо отметить, что каких-то злоупотреблений не происходит. И сегодня, говоря про ограничения, конечно, задача – сохранить рабочие места и экономику, но не в ущерб здоровью граждан.

Большое подспорье – это социально ответственные компании, ответственные коммерсанты, которые сегодня помогают, раздают средства индивидуальной защиты, маски. У нас даже наш транспорт, «Транспорт Верхневолжья» – наша транспортная модель по Твери и по Калининскому району, Тверская агломерация, – раздают маски для пассажиров, защищающие лицо, и это даёт возможность в салоне людям находиться в средствах индивидуальной защиты, не нарушая предписанных правил.

Крупные предприятия работают. Система государственного и муниципального управления работает. Конечно, болеют, кто-то выбывает, кто-то находится на карантине, но полностью управляемость территории у нас обеспечена.

В.Путин: Хорошо.

И.Руденя: Второй вопрос – поддержка экономики, малого и среднего бизнеса. Введена программа, Владимир Владимирович, у нас это «Оборотный капитал». Мы уже использовали этот опыт, создан наш региональный фонд поддержки малого и среднего бизнеса. Ориентировочно это до 20 миллионов одной компании под 1,5 процента годовых в среднем на 16–18 месяцев. Потому что им сейчас немножко тяжело, и у кого-то выручка упала, у кого-то есть проблемы с реализацией. Поэтому пока работаем.

По данным, которые у нас имеются из Росстата, из официальных источников, у нас рост экономики сохранён и рост финансов сохранён. Поэтому делаем всё очень аккуратно.

В.Путин: И ВРП растёт у вас.

И.Руденя: Да, и это, конечно, благодаря поддержке федерального центра, Вашей поддержке, тому, что нам помогали субсидиями.

И конечно, главная на сегодня задача – привести экономику к системной мобилизации работы в антикризисном эпидемиологическом режиме. Полагаю, что сегодня закрытие экономики может нанести гораздо больший урон, чем очень жёсткая борьба с эпидемией. Поэтому, сохраняя здоровье людей, конечно, важно сохранить рабочие места.

Третья тема, Владимир Владимирович, – это вопрос газификации нашего региона, отдельно сделал. Ещё есть вопрос по новым объектам, по промышленности, по инвестиционным проектам.

По инвестициям: мы по сельскому хозяйству привлекли несколько крупных инвесторов, и по промышленности такая же ситуация. Из крупных компаний: началась реализация компанией «Румелко», это Новолипецкий металлургический комбинат: они реализуют проект на 18 миллиардов рублей, это более 600 рабочих мест, со сроком реализации, мы планируем, в 2022 году. Это частные инвестиции.

Потом у нас корейцы – компания «Орион Интернейшнл». Там более пяти миллиардов инвестиций, строятся новые предприятия, печенье детское делают.

И компания «Шелл Нефть», это западная компания, Вы знаете хорошо. В Торжке делают новое производство, будет более 500 рабочих мест новых, более пяти миллиардов рублей инвестиции.

В.Путин: Игорь Михайлович, за предыдущие два года, 2018–2019 годы, при общей тенденции в России увеличения инвестиций в основной капитал свыше семи процентов у вас был спад свыше 26.

И.Руденя: Владимир Владимирович, у нас инвестиции в основной капитал происходят, но это связано с тем, что у нас просто завершились большие проекты, которые до этого были. У нас основная ставка сейчас – средний и малый бизнес и вот эти новые проекты, о которых я говорю. Потому что крупные проекты реализованы, когда были 2016–2017 годы, и конечно, 2018–2019-й по сравнению с предыдущими годами – это…

В.Путин: То есть Вы это видите, понимаете причины?

И.Руденя: Конечно, абсолютно правильно. Наша задача сегодня – это увеличение рабочих мест и максимальное замещение трудовых мигрантов собственными ресурсам, теми, кто у нас есть.

В.Путин: У вас уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране, – это, конечно, положительная динамика.

И.Руденя: И по большим проектам ещё хотел бы сказать, что не только сельское хозяйство: сейчас в основном большое внимание уделяется логистике. Это, конечно, заслуга федерального центра – то, что сделана трасса М-11. Мы сейчас получили очень хороший инфраструктурный доступ, и теперь компании, которые у нас размещаются, могут совершенно спокойно иметь штаб-квартиру у нас, и очень удобно [добираться] и до Питера, и до Москвы, до других субъектов Центрального федерального округа.

В.Путин: То есть Вы чувствуете позитив от этой трассы?

И.Руденя: Причём это не просто позитив. Думаю, что просто нет людей, которые могли бы что-то сказать отрицательное.

Есть, наверное, в данном вопросе несколько таких негативных штрихов – это, может быть, не так быстро формирующаяся система заправок и мест для отдыха, когда люди едут. Но я надеюсь, что в следующем году мы наверстаем с компанией «Автодор», с компаниями «Роснефть», «Газпромнефть». Сейчас идёт работа, и, надеюсь, к концу 2021 года уже этот пробел будет восполнен по заправкам и по местам отдыха для тех, кто едет по этой трассе.

В.Путин: Хорошо.

И.Руденя: По газификации, если возможно: подписано всеми руководителями «Газпрома», нами до этого было подписано соглашение о газификации. Объём газификации – более 15 миллиардов, 15 900 [миллионов]. Программа рассчитана до 2025 года.

Для нас это ключевой фактор вообще развития экономики. У нас из 42 муниципальных образований 13 не газифицированы, вообще газа нет, притом что через нас проходит большое количество нефтепроводов и газопроводов международного значения.

Сейчас сформирована программа с компанией «Газпром». Хотел поблагодарить Вас за поручение, которое Вы давали, руководство компании «Газпром», Алексея Борисовича Миллера. Мы сможем завершить программу газификации к 2025 году, то есть в каждом муниципалитете практически будет газ. И это означает возможность привлечения инвесторов и создания новых рабочих мест.

В.Путин: Нужно синхронизировать эту работу с «Газпромом», чтобы до конечного потребителя «последняя миля» была реализована. Это же Вы должны делать.

И.Руденя: Владимир Владимирович, так и стараемся делать. Программа разделена на две части и финансируется на две части. Из 23 миллиардов, о которых я сказал, это программа общей газификации, 15 900 – это «Газпром», и семь миллиардов, практически ровно семь миллиардов, – это деньги Тверской области.

В.Путин: Хорошо.

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