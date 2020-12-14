Коронавирус в Твери, последние новости на 14 декабря 2020: на фасаде инфекционного госпиталя появился плакат в поддержку медиков и больных коронавирусом

Плакат в поддержку медиков и пациентов появился на здании госпиталя Фото: vk.com/podslyshano_y_medikov

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 14 декабря: 234 человека заразились коронавирусом в минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 18032 случаев заражения COVID-19.

Выздоровело 12827 человек (+126 за сутки).

Изолированы 4792 человек (+108), умерли 413 человек (0 за сутки).

Больше всего зараженных в населённых пунктах:

Тверь 5841 (+66)

Конаковский район 1251 (+22)

Ржев 1207 (+30)

Вышневолоцкий городской округ 1076 (+16)

Кимры 903 (+4)

Графика: Яндекс

В Твери на фасаде здания городской больницы №6, где сейчас располагается инфекционный госпиталь для больных коронавирусом, появился ободряющий баннер в поддержку медиков и пациентов.

Фотография появилась в медицинском сообществе во ВКонтакте.

"Врачам держаться! Пациентам не сдаваться! Здоровья, счастья от жителей Твери. С Новым годом!!!"- поздравили работников и пациентов больницы.

Плакат в поддержку медиков и пациентов появился на здании госпиталя Фото: vk.com/podslyshano_y_medikov

На Едином портале государственных и муниципальных услуг жители Тверской области могут задать интересующие вопросы о коронавирусе. В разделе для связи с населением.

Для отправки сообщения достаточно создать упрощенную учетную запись, заполнить электронную форму и описать суть проблемы. Ответ на заданный вопрос будет направлен в личный кабинет или по электронной почте.

С 17 ноября в регионе возобновил работу волонтерский штаб "Мы вместе". Добровольцы начали принимать заявки на доставку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости за счет заявителя.

Волонтеры вновь начали доставлять продукты и лекарства Фото: администрация Твери

Обратиться за помощью к волонтерам можно по единому телефону горячей линии 8-800-200-34-11.