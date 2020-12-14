Коронавирус в Твери, последние новости на 14 декабря 2020: на фасаде инфекционного госпиталя появился плакат в поддержку медиков и больных коронавирусом

Плакат в поддержку медиков и пациентов появился на здании госпиталя Фото: vk.com/podslyshano_y_medikov
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 14 декабря: 234 человека заразились коронавирусом в минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 18032 случаев заражения COVID-19.
Выздоровело 12827 человек (+126 за сутки).
Изолированы 4792 человек (+108), умерли 413 человек (0 за сутки).
Больше всего зараженных в населённых пунктах:
Тверь 5841 (+66)
Конаковский район 1251 (+22)
Ржев 1207 (+30)
Вышневолоцкий городской округ 1076 (+16)
Кимры 903 (+4)
Графика: Яндекс
В Твери на фасаде здания городской больницы №6, где сейчас располагается инфекционный госпиталь для больных коронавирусом, появился ободряющий баннер в поддержку медиков и пациентов.
Фотография появилась в медицинском сообществе во ВКонтакте.
"Врачам держаться! Пациентам не сдаваться! Здоровья, счастья от жителей Твери. С Новым годом!!!"- поздравили работников и пациентов больницы.
Плакат в поддержку медиков и пациентов появился на здании госпиталя Фото: vk.com/podslyshano_y_medikov
На Едином портале государственных и муниципальных услуг жители Тверской области могут задать интересующие вопросы о коронавирусе. В разделе для связи с населением.
Для отправки сообщения достаточно создать упрощенную учетную запись, заполнить электронную форму и описать суть проблемы. Ответ на заданный вопрос будет направлен в личный кабинет или по электронной почте.
С 17 ноября в регионе возобновил работу волонтерский штаб "Мы вместе". Добровольцы начали принимать заявки на доставку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости за счет заявителя.
Волонтеры вновь начали доставлять продукты и лекарства Фото: администрация Твери
Обратиться за помощью к волонтерам можно по единому телефону горячей линии 8-800-200-34-11.
Графика: ПТО