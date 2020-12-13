Коронавирус в Твери, последние новости на 13 декабря 2020: на Рождественской ярмарке соблюдают масочный режим и покупают сувениры

Рождественская ярмарка начала работу в Твери Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 12 декабря: 233 человека заразились коронавирусом в минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 17798 случаев заражения COVID-19.

Выздоровело 12701 человек (+370 за сутки).

Изолированы 4684 человек (-140), умерли 413 человек (+3 за сутки).

Больше всего зараженных в населённых пунктах:

Тверь 5775 (+67)

Конаковский район 1229 (+6)

Ржев 1177 (+12)

Вышневолоцкий городской округ 1060 (+10)

Кимры 899 (+4)

Графика: Яндекс

12 декабря в центре Твери на улице Трехсвятской открылась Рождественская ярмарка. Пока народу среди торговых рядов немного. Люди смотрят, прицениваются, покупают по мелочи - леденцы для детей, брелоки, елочные игрушки. Большинство, по виду, местные - тверским пряникам и лихославльскому мармеладу не удивляются. Ходят в масках, с продавцами долго не беседуют, дистанцию соблюдают.

День располагает к прогулке. Морозно и солнечно. А потому народ быстренько фоткается у арт-объектов и спешит к главной елке, что на площади Ленина уже радует горожан.

Никто не толпится и не торопится. Предновогодняя суета еще впереди. Магазины на главной пешеходной улице города тоже пусты, хоть и заманивают скидками. Для соблюдения социальной дистанции места достаточно. К маскам уже все привыкли, саботажников нет.

Продавцы - в масках, покупатели - тоже Фото: Ольга ТРОФИМОВА

На гармони мужчина играет народные песни, малыши прислушались, уходить не хотят.

Ярмарка только открылась и будет работать ежедневно, кроме 1 января. В будние дни с 11:00 утра до 20:00 вечера, в выходные - до 21:00.

Люди не толпятся и не торопятся, в основном - присматриваются Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Ассортимент пока полный - новогодние сувениры, местные товары, которые купишь только в Твери, плюшевые бычки, цветные леденцы, баранки и носки шерстяные.

Символ года - в каждой палатке Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Там же на Трехсвятской, в десяти метрах от ярких палаток, местные художники продают картины.

В общем: "Налетай! Торопись! Покупай живопись!" Новый год скоро!