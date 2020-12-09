Жители Твери подарили маленькое чудо больному детдомовцу

Тверичанин подарил детдомовцу Ване Власову, находящемуся в больнице, телефон. Фото: ВК/Сергей Бабурин.

История Вани Власова всколыхнула соцсети. 12-летний подопечный детского дома в селе Чистая Речка Андреапольского района 3 декабря был госпитализирован в детскую областную больницу. У мальчика не было с собой мобильного телефона, и он просил позвонить соседей по палате. Одна из женщин, которая оказалась в стационаре со своим ребёнком, написала в сети пост с призывом помочь. Неравнодушные люди откликнулись. Ване подарили телефон и приносят вкусняшки.

Автор «слёзного поста» в социальных сетях рассказала, что Ваня каждый день звонит воспитателям и маме, которые к нему не приезжают.

– Ребёнок никому не нужен! Мы его, конечно, всем отделением подкармливаем, но почти все не местные, и у самих немного провизии... – поделилась женщина в интернете.

Она попросила всех, у кого есть возможность, откликнуться и принести для Вани Власова передачу со вкусностями и какой-нибудь старый телефон для игр. В ДОКБ кормят хорошо, но сладостей не хватает.

После того как информация стала резонансной, многие горожане начали передавать юному пациенту вкусняшки. Врачи выдают из гостинцев то, что можно при нынешней диете. А тверичанин Сергей Бабурин купил и подарил Ване новый мобильный телефон.

– Я дал ему телефон без сим-карты. Он сказал, что, как только вставит сим-карту, сразу напишет мне, – рассказал Сергей Бабурин.

На своей странице в соцсетях Сергей поделился фото с Ваней из клиники. В подписи к снимкам благотворитель призвал всех подключаться к эстафете добра, делать подарки тем, кто нуждается, под хэштегом-девизом #новыйгоддлявсех – «корпоративов нет, все мероприятия отменены, скидываться на подарки не придется».

В телефонном разговоре Сергей признаётся, что не желал никакого пиара и лавины публикаций в СМИ. Просто у него было искреннее бескорыстное желание помочь.

Сергей Бабурин искренне и бескорыстно помог ближнему. Фото: ВК/Сергей Бабурин.

– Не смог пройти мимо, когда ближнему нужна была помощь, – коротко добавляет Сергей.

Как нам рассказали в Чистореченском детском доме, мать Ивана Власова лишена родительских прав, а отец «юридически не значится». Мальчик добрый, общительный, увлекается футболом, с удовольствием гоняет мяч. Никакого притеснения в свою сторону, по словам руководства, не испытывал. Любит, как и многие в его возрасте, посидеть за компьютерными играми – такая возможность тоже есть в учреждении.

– Мобильный телефон до этого у Вани был, но он его разбил, – прокомментировала директор Чистореченского детского дома Людмила Слободчикова. – Гаджеты у нас не запрещены, и многие компании, помогающие нашему детскому дому, дарят воспитанникам средства связи.

Также Людмила Александровна четко обозначила, что воспитательное учреждение сейчас находится на полном карантине. Дети не ходят в школу. Именно по этой причине воспитатели не могут приехать, чтобы навестить Ваню.

Когда он вернётся, в детском доме его будет ждать новогодний подарок. А праздничные мероприятия в 2020-м пройдут онлайн.

В областном Минздраве и детской больнице с пониманием относятся к помощи со стороны тверичан. Пока неизвестно, сколько Ваня пробудет в больнице, но то, что на душе у него стало теплее, – это точно. Останется ли он на Новый год в стационаре, сейчас врачи не берутся сказать.

Одно понятно: к 12-летнему Ване Власову, который уже пережил немало для своего возраста, пришло хоть и небольшое, но настоящее новогоднее чудо.

Мир не без добрых людей. Наверное, для таких поступков мы и созданы.