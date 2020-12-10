Парламентский день в Рамешковском районе Тверской области

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронарвируса Многие из запланированных встреч прошли в он формате. Фото:ЗСТО

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронарвируса, программа парламентского дня была рассчитана так, что бы минимизировать контакты с жителями.

Впрочем, это совсем не значит, что их вообще не было. В селе Ведное, что на Кашинском тракте, гостям показали только что отремонтированное здание досугового центра. В начале прошлого века тут была народная чайная. Теперь будет музей и сельская библиотека. Почти два миллиона рублей потрачено на ремонт.

- В музее мы разместим изделия ведновских мастериц, которые славятся своей вышивкой. Техника, в которой работают вышивальщицы, за уникальность получила название «Ведновская строчка». Музей – это не только попытка сохранить древнее ремесло, но еще и возможность привлечь туристов. Это как раз тот случай, когда сработала Программа поддержки местных инициатив,- отметил глава Рамешковского района Александр Пилюгин.

- Если это будет действительно востребовано, если это поможет развитию туризма в районе, есть смысл обсуждать поддержку этого начинания в рамках программы развития народных промыслов. Примеры в Тверской области есть – «Торжокские золотошвеи» такой поддержкой пользуются давно, - добавляет депутат регионального парламента, член постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству Максим Пилюшкин.

В поселке Рамешки депутаты возложили цветы на Аллее Славы, к бюсту дважды героя Советского Союза, летчику-истребителю Алексею Смирнову, уроженцу этих мест. Затем осмотрели центральную площадь поселка, которую недавно отремонтировали – здесь установлены скамейки, уложена новая тротуарная плитка.

Посредством видеосвязи депутаты пообщались с главами Лихославльского и Спировского районов. Во время видеоконференции обсуждались вопросы вывоза бытового мусора, капитального ремонта жилых домов, транспортного сообщения, лесопользования.

- Тверская область – одна из самых «лесных» территорий. Заготовка древесины идет активно, и в этой связи особое внимание наш комитет по аграрной политике и природопользованию уделяет вопросам воспроизводства лесов. По этому показателю в ЦФО мы практически лидеры, - отметил председатель постоянного комитета Александр Кушнарев.

В поселке Рамешки депутаты возложили цветы на Аллее Славы, к бюсту дважды героя Советского Союза, летчику-истребителю Алексею Смирнову, уроженцу этих мест. Фото:ЗСТО

Член постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Шамакин поднял вопрос трудовых ресурсов, в частности, иностранной рабочей силы.

- Прогноз по трудовым ресурсам в регионе на ближайшие пять лет неблагоприятный. Количество рабочей силы снижается. И, чтобы развиваться, мы этот фактор должны серьезно учитывать. Сейчас цена патента для иностранного рабочего в Тверской области – самая высокая в ЦФО.

Правильно это или нет? Мне кажется, требуется более широкое обсуждение. И не только в рамках профильного комитета Законодательного Собрания. Главы муниципальных образований тоже приглашаются к обсуждению, - заявил Евгений Шамакин.

Руководитель депутатской группы, председатель постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству Станислав Петрушенко, в свою очередь, анонсировал эксперимент по распространению опыта Твери в реорганизации пассажирских перевозок.

- Сейчас прорабатывается вопрос, и, скорее всего, в Законодательное Собрание для обсуждения будет внесен проект закона о том, что полномочия по организации пассажирских перевозок в Ржевском, Зубцовском, Старицком и Кимрском районах будут переданы на уровень региона. В следующем году Правительство области запустит транспортную реформу дальше, - подчеркнул Станислав Петрушенко.

Подводя итог работы парламентской делегации в Рамешковском районе, Станислав Петрушенко отметил, что открытыми по-прежнему остаются вопросы утилизации мусора. Правительство региона уже закупило десять тысяч мусорных контейнеров, но и этого оказалось мало. Серьезного внимания заслуживает и ход капитального ремонта жилых домов. Станислав Петрушенко не исключает того, что полномочия по капремонту жилья будет предложено передать от Фонда в районные администрации – порядка будет больше. Завершая встречу, депутаты заверили главу Лихославльского района Наталью Виноградову в том, что в самое ближайшее время областной парламент рассмотрит закон о преобразовании района в Лихославльский муниципальный округ. Все необходимые документы для этого уже готовы.