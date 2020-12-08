В Тверской области проведут газ на юго-запад и северо-восток

Губернатор напомнил, что недавно регион и Газпром утвердили Программу газификации Тверской области на 2021-2025 годы. Фото: ПТО

8 декабря на заседании областного правительства сильно «пахло газом». Образно говоря, конечно.

Обсуждались планы по проведению голубого топлива в районы и округа региона. Таковых еще немало. Пока область, по официальным данным, газифицирована на 66%. Через пять лет этот показатель должен вырасти до 76%.

Губернатор Игорь Руденя подчеркнул: для Верхневолжья повышение уровня газификации является ключевым условием развития экономики, реализации инвестпроектов, создания новых рабочих мест, повышения качества жизни населения.

Графика: ПТО

Игорь Руденя напомнил чиновникам, что буквально недавно вместе с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером подписал Программу газификации Тверской области на 2021-2025 годы.

- Приоритетной задачей является газификация юго-западных и северо-восточных районов Верхневолжья. Нам важно, чтобы газ был в каждом муниципальном образовании региона, - веско добавил губернатор.

Итак, при решающей помощи компании «Газпром» в регионе запланировано проведение газа в 10 ранее негазифицированных муниципалитетов. Это Нелидовский городской округ, Западнодвинский, Оленинский муниципальные округа, Бельский, Жарковский и Торопецкий районы на юго-западе, а также Весьегонский, Краснохолмский, Сандовский муниципальные округа и Молоковский район на северо-востоке.

Будет построено три газораспределительные станции, 148 км газопроводов-отводов и 419 км межпоселковых газовых сетей.

Еще два негазифицированных района - Удомельский городской округ и Лесной муниципальный округ - будут добавлены в программу в ближайшее время.

Также в восьми муниципалитетах Верхневолжья, где газ уже есть, реконструируют 12 газораспределительных станций. В итоге к голубому топливу подключат больше потребителей.

Общий объем финансирования программы - 23,5 млрд рублей. Из них 15,9 млрд рублей - инвестиции компании «Газпром», свыше 7,6 млрд рублей - вклад Тверской области.

Ряд мероприятий по газификации территорий будет выполнен в рамках региональной программы.

К примеру, на 2021 год есть планы по проведению внутрипоселковых газовых сетей в Красном Холме, Молоково, Жарковском, ряде деревень Осташковского городского округа. По всем объектам уже подготовлена проектно-сметная документация.

Есть планы по обустройству различных газовых объектов еще в ряде районов региона.

В том числе третий этап строительства межпоселкового газопровода от деревни Игнатово до поселка имени Крупской в Твери. Это также позволит обеспечить подключение перспективных потребителей промзоны «Боровлёво-2».