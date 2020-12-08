Зубцовский район Тверской области: подведение итогов, планы на будущее и онлайн-приём

Возложение цветов к мемориалу Победы. Фото: ЗСТО

Вместе со спикером областного парламента в мероприятиях в Зубовском районе принимал участие председатель постоянного комитета по социальной политике Артур Бабушкин. Кроме того, к работе онлайн-конференции были приглашены представители налоговой службы и избирательных комиссий. В режиме видеосвязи с Зубцовом - руководство и депутаты ещё трёх муниципалитетов, входящих в Старицкий избирательный округ: Старица, Оленино и Селижарово. Основная тема - подведение итогов уходящего года с позиций участия районов и поселений в областных программах благоустройства. В целом, несмотря на ситуацию с ковидом, результаты довольно неплохие.

- Главы бодро и объективно, что мне понравилось, доложили о том, что все планы ППМИ, всё, что задумали вместе власть и население, всё реализовано. Это касалось различных объектов, дорожной отрасли, благоустройства городских территорий, - поделился впечатлениями председатель постоянного комитета по социальной политике Артур Бабушкин.

- В строй введены 35-40 объектов. Это отремонтированные дороги, дворы, новые места отдыха жителей, объекты программы поддержки местных инициатив, - отметил председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев

В самом Зубцове в этом плане тоже сделано немало: проведён капитальный ремонт нескольких дорог, дворовых территорий, завершены работы в городском парке. Но один момент глава Зубцовского района Елена Николаева выделила особо.

- Более десяти лет Зубцовский район и сам город Зубцов не участвовали в ремонте теплотрасс. И вот в 2020-м году нам это удалось - мы отремонтировали теплотрассу, которая ведёт к детскому саду «Колокольчик», - подчеркнула глава района.

В этом году в Зубцове появилась новая площадка для сдачи норм ГТО - в рамках национального проекта «Спорт - норма жизни».

- Площадка нам предоставлена Правительством Тверской области, цена вопроса - 2,5 миллиона. Нашей задачей было обустроить основание, установить саму площадку. Также мы приняли решение огородить её, установить видеонаблюдение и освещение. Вот эти затраты легли уже на местный бюджет, также были задействованы и внебюджетные средства, - пояснила Елена Николаева.

По словам главы района, площадка стала у горожан очень популярным местом. Занимаются все: дети, молодёжь, пенсионеры, депутаты. Площадка расположена рядом со спортивной школой, что важно. Тут же - заросшее поле, которое, как надеются зубчане, возможно, станет мини-футбольной площадкой с искусственным покрытием. Эту тему жители уже озвучивали Сергею Голубеву во время одного из онлайн-приёмов. Спикер тогда призвал, в первую очередь, определиться с местом будущей футбольной арены. Сейчас, похоже, в этом вопросе заинтересованные стороны пришли к согласию.

- Месторасположение очень хорошее, потому что рядом находится спортивная школа. Всем очень хочется, чтобы здесь проходили соревнования не только районного, но и областного уровня. Можно сделать раздевалки, трибуны. То есть, это будет ещё один объект для всего города, - говорит директор ДЮСШ Зубцовского района Наталья Смирнова.

Цена вопроса - немногим более 3-х миллионов рублей. Из них порядка 600 тысяч предстоит выделить из районного бюджета, остальное - из региональной казны. Но это лишь в случае вхождения в соответствующую областную программу. Заявку район подал, она на рассмотрении, но, чтобы не сглазить, ни о каких сроках работ в Зубцове предпочитают не говорить. Приём жителей в этот раз проходил дистанционно, по телефону. Заведующая детским садом деревни Малое Коробино от лица своих коллег поблагодарила Сергея Голубева за помощь в приобретении и замене окон в трех детских садах района.

В режиме видеосвязи с Зубцовом - руководство и депутаты ещё трёх муниципалитетов, входящих в Старицкий избирательный округ: Старица, Оленино и Селижарово. Фото: ЗСТО

Вообще, обращения и просьбы разные. В частности, поднимались вопросы о необходимости автобуса для местной спортшколы, о включении дворовых территорий в областную программу комфортной городской среды, а одного из домов, где в аварийном состоянии кровля - в программу капремонта.

Нынешняя ситуация внесла коррективы и в графики мероприятий, и в формы их проведения. Но в каждой поездке в каждый район, город или округ обязательно есть то, на что не влияют ни погода, ни пандемия - возложение цветов к памятникам воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Вот и на этот раз Сергей Голубев и участники рабочей поездки возложили цветы к мемориалу Победы на улице Московская Гора.