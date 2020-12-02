В Тверской области в ближайшие годы на нацпроекты потратят 43,5 млрд рублей

На заседании областного правительства рассмотрели проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Фото: ПТО

На заседании областного правительства 2 декабря кабмин обсуждал трехлетние планы по бюджету региона.

Губернатор Игорь Руденя сразу указал на то, что приоритеты в формировании бюджетов всех регионов на ближайшие годы определил Президент РФ. Они напрямую зависят от стратегических целей нацпроектов. По словам главы региона, в Тверской области последние четыре года ведется работа, чтобы доходы росли, расходовались эффективнее, а госдолг сокращался.

- Это позволяет планировать дальнейший рост доходов, формировать бюджет Тверской области с учётом первоочередной реализации национальных проектов. Мы продолжаем развитие промышленности, туристической индустрии, малого и среднего бизнеса, развитие инфраструктуры, - уточнил Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что бюджет Тверской области формируется прежде всего с учетом задач нацпроектов. Фото: ПТО

По прогнозам областного Минфина, в следующем году доходы в бюджете вырастут до 81,5 млрд рублей - более чем на 4 млрд рублей по сравнению с 2020-м. А по сравнению с 2016-м к 2023 году доходы увеличатся и вовсе на 30 млрд рублей, более чем в 1,5 раза.

Произойдет это во многом благодаря федеральным траншам на реализацию нацпроектов. По информации областного Минфина, нашему региону в 2021-2023 годах на это выделят 43,5 млрд рублей.

Немалая часть средств пойдет на капремонты дорог. Предполагается, что к 2023 году объём дорожного фонда составит 14,6 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2018-м.

В ближайшие годы в Верхневолжье должны завершить реконструкцию путепровода в Вышнем Волочке, запустить синие автобусы новой модели пассажирских перевозок в муниципалитетах, начать строительство Западного моста. И, конечно, отремонтировать еще в несколько раз больше участков дорог.

В здравоохранении главные задачи - строительство Детской областной больницы, четырех детских поликлиник в Кимрах, Твери и Торжке, капремонт ЦРБ в Конакове, Осташкове, Ржеве, Бологом и Бежецке.

Это проект детской областной больницыв Твери. Ее начали строить в этом году, вернее пока делают фундамент. Графика: ПТО

В проекте бюджета на ближайшие годы также запланированы средства на установку 31 ФАПа в 20 муниципалитетах, приобретение машин скорой помощи и современного медоборудования, а также на решение проблем с кадрами во многих ЦРБ.

Будет построено как минимум две школы и несколько детсадов. Также запланировано оснащение школ современным цифровым оборудованием, создание шести крупных спортобъектов, расширение сети филиалов МФЦ, ремонты театров и ДК.

Конечно, же запланированы немалые средства на поддержку семей с детьми, старшего поколения: подарочные наборы для новорожденных, различные соцвыплаты, жилищные сертификаты для молодых пар и т.д.

Миллиардные расходы предусмотрены на модернизацию 19 объектов водоснабжения и водоотведения, семи объектов теплоэнергетического комплекса, газификацию северо-востока и юго-запада региона.

Отдельной строкой прописаны в проекте бюджета расходы на софинансирование строек в рамках создания инфраструктуры кластера «Волжское море».

То же самое касается новых инвестпроектов - создания инфраструктуры инновационно-промышленного парка «Боровлёво-3» и технопарка КСК, переселения жителей комплекса «Морозовский городок» и других.