Где купить елку в Твери на Новый год 2021

В Тверской области елку сейчас можно заказать онлайн или купить с рук. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как выбрать и не прогадать с выбором елки в Твери на Новый год 2021, как выгодно купить и не прогадать с выбором – расскажем в нашем материале.

До нового года меньше месяца, и пришло время присмотреть главное украшение любого дома на праздники – новогоднюю елку.

Ещё 11 ноября Россельхознадзор осмотрел пихты и ели, которые прибыли к нам в регион из Эстонии и Польши. И 1 декабря ведомство сообщило, что ели, выращенные в питомниках Тверского региона, отправятся в южные регионы нашей страны, а также Московскую область. Кстати, в прошлом году количество деревьев, которые «переехали» из Тверской области в новогодние квартиры наших соседей, достигло 3000 штук.

В свою очередь иностранные красавицы отправились в торговые точки по всей области. Сотрудники фитосанитарного надзора Россельхознадзора на восьми пихтах Фразера (произрастает только в США) и тысяче двухстах елях, которые прибыли к нам из-за границы, болезней или вредителей не обнаружили.

Специалисты Россельхознадзора рассказали, что потребители вправе просить документы на ели, сосны и пихты у официальных продавцов в установленных регламентом местах продажи. Это позволит узнать, откуда прибыл товар. При выборе дерева нужно осмотреть сруб. Там не может быть чёрных пятен, хвоя не должна осыпаться, если слегка потрясти елку. А после покупки, прежде чем нести в теплую комнату, ее нужно подержать несколько часов на балконе.

Елочные базары пока не открылись, но в гипермаркетах иностранные елки уже появились - товар с платной доставкой и бесплатным самовывозом со склада. Пихты Нордмана из Дании (растут на Кавказе) в высоту от метра до 2,5. Цена варьируется от 222 до 4000 рублей.

Как ни крути, елки создают новогоднее настроение! Фото: Степан КАМЕНЕВ

Выбор искусственных новогодних деревьев и того больше. Минимум цен здесь установлен на отметке 140 рублей, а максимум достигает планки 81,5 тысячи.

Ну а наши местные ели и сосны в тверских гипермаркетах, увы, не продаются. Их можно приобрести в областном государственном учреждении «Тверьлес». Здесь высота деревьев варьируется от одного до трёх метров, а цены соответственно от 1200 до 3600 рублей.

Рубить же елки самовольно – не только преступно, но и накладно. Нарушителей ждёт административный штраф от трёх до четырёх тысяч рублей. Если использовали технику - от четырёх до пяти тысяч рублей, еще и технику конфискуют. Мониторингом ситуации занимаются сотрудники полиции из отдела экономической безопасности и Тверской природоохранной прокуратуры.

Несмотря на это, частники активно торгуют елями. На крупнейшем сайте объявлений, к примеру, интернет-пользователь из Кашина продает саженцы ели высотой от 1,8 до 2,5 метра. Цена указана: 2800 рублей. А в посёлке Заволжский голубые ели высотой от метра до двух выставлены на продажу за 4000 рублей каждая. Всего сейчас порядка трех десятков предложений, где и «крутые» варианты за 17 000 рублей и скромные за 100 рублей. И это только начало.

По данным крупнейшего российского сервиса передачи данных в Федеральную налоговую службу, в ноябре 2020 года число купленных искусственных елей и новогодних украшений снизилось. В первом случае спад составил 35%, во втором – всего 6%. Видимо, люди боятся того, что вместе с праздничными атрибутами к ним в дом придет и коронавирус. Ведь, согласно исследованиям, COVID-19 сохраняется на изделиях из пластика до 28 дней. Живые ели наверняка тоже сохраняют заразу.

Будьте здоровы!