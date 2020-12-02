Досуг в Твери со 2 по 9 декабря: Маски Венеции, новоторжские иконы и музыка, музыка, музыка…

В Твери пройдет арт-вечер, посвященный венецианскому карнавалу. Фото: ТГМВЦ

ВЫСТАВКА

«Ciao, Venezia!»

Окунуться в атмосферу праздника, ярких эмоций и впечатлений приглашает Тверской городской музейно-выставочный центр.

5 декабря в 18:00 там начнется арт-вечер «Ciao, Venezia!» в рамках выставки «Венецианский карнавал».

Как пишут организаторы, гостей ждут живая музыка, танцы, роскошные карнавальные костюмы, маски и многое другое.

В программе арт-вечера «Ciao, Venezia!»: экскурсия по выставке «Венецианский карнавал»; кофе-брейк; лекция «Традиции венецианского карнавала» (расскажут про интересные традиции и секреты Венецианского карнавала от Средневековья до наших дней); выступление шоу-балета «Фантазия» - одного из ведущих танцевальных коллективов города Твери.

Вечер дополнит живое музыкальное сопровождение струнного квартета, а также красочное дефиле в карнавальных костюмах.

Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись.

Запись и подробная информация по телефонам: 34-48-52*118 / 8-920-181-70-55.

Стоимость: 600 рублей.

Вход строго в масках.

Арт-вечер состоится в рамках выставки «Венецианский карнавал». Фото: ТГМВЦ

Образы из Торжка

В Тверском императорском дворце (картинной галерее) открыта новая выставка из цикла «Страницы реставрации». В экспозиции представлены образы, созданные иконописцем XIX века Максимом Культепиным для храма Иоанна Дамаскина в Торжке. Они были отреставрированы в 2018-2020 годах.

Сам храм до наших дней не дожил. В нем располагалась семейная усыпальница новоторжских купцов Уваровых. Судя по всему, по их заказу и создавались представленные на выставке иконы.

Это главный храмовый образ «Преподобный Иоанн Дамаскин, в житии, великомученица Екатерина, великомученица Варвара», композиция «Собор Архангела Михаила» и две малые иконы «Христос среди апостолов» и «Христос у Марфы и Марии».

Они давно привлекали внимание научных сотрудников картинной галереи стилистическим единством и яркой выразительностью.

Их создатель Максим Иванович Культепин родился в 1814 году в многочисленной династии тверских художников-иконописцев. Он работал в Твери, Новгороде и в Торжке.

Выставка продлится по 25 декабря.

Телефон для справок: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Цена билета: взрослые - 250 рублей, льготный билет - 100 рублей.

Выставка открыта до 25 декабря. Фото: Тверская картинная галерея.

КОНЦЕРТЫ

Филармония приглашает

Да-да! Тверская филармония, несмотря на пандемию, продолжает радовать публику концертами великолепных музыкантов.

2 декабря в 18:30 филармония приглашает на выступление оригинального ансамбля старинной музыки «NEOBAROCCO». В его составе: Людмила Фраёнова (сопрано, барочная скрипка), Екатерина Тугаринова (траверс-флейта), Ольга Филиппова (клавесин), Рустик Позюмский (виола да гамба).

Ансамбль представит программу «Domestic Opera» - увлекательное путешествие в мир барочной музыки. Музыканты исполнят сочинения Г.Ф. Генделя, Р. Кайзера, Г.Ф. Телемана.

Программа вечера посвящена Гамбургскому оперному театру первой половины XVIII века.

Стоимость билетов: 500 рублей.

3 декабря в 18:30 впервые в Твери выступит великолепный музыкант, лауреат международных конкурсов, артист Yamaha Константин Емельянов (фортепиано).

Он сыграет произведения Ж.Ф. Рамо, Л. Бетховена, П. Чайковского.

Стоимость билетов: от 150 до 400 рублей.

В Твери впервые выступит лауреат международных конкурсов, артист Yamaha Константин Емельянов. Фото: Тверская филармония

4 декабря в 18:30 в филармонии начнется концерт органной музыки «Орган. Сакральные символы».

Произведения И.С. Баха, С. Франка, Ф. Мендельсона, М. Регера виртуозно исполнит победитель международных конкурсов Константин Волостнов.

Стоимость билетов: 500 рублей.

5 декабря в 17:00 на сцену выйдет лауреат международных конкурсов Николай Кузнецов (фортепиано). Музыкант погрузит публику в мир гармоний Бетховена.

В программе: Соната № 8 «Патетическая», соната № 14 «Лунная», соната № 23 «Аппассионата», соната № 31, ор. 110.

Стоимость билетов: 500 рублей.

9 декабря в 18:30 в филармонии начнется концерт «Торжество струнных». На сцене в этот день будут играть Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата» (дирижер - Андрей Кружков) и солистка - лауреат международных конкурсов Екатерина Мочалова (мандолина, домра).

В программе: произведения А. Вивальди, Н. Паганини, А. Алябьева, Е. Подгайца и некоторых других композиторов.

Стоимость билетов: 500 рублей.