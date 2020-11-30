«Эта версия меня для Симпсонов»: прыгунья из Твери Дарья Клишина поделилась новым видением популярного мультика

Спортсменка Дарья Клишина в стиле персонажа «Симпсонов». Фото: аккаунт в соцсетях – ИНСТ/dariaklishina.

Прыгунья из Твери Дарья Клишина регулярно выкладывает в Инстаграм посты о том, как тренируется, как отдыхает и чем занято её свободное время. У неё более 335 000 подписчиков, и они живо реагируют на её сообщения.

С 2013 года девушка тренируется в США, но выступает на соревнованиях за Россию. Она спортсменка ЦСКА и пока, кстати, остаётся завидной невестой. Не единожды Клишина в интернете признавалась самой красивой спортсменкой.

Дарья Клишина не только тренируется и соревнуется, но и умеет пиариться в соцсетях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

8 мая 2020 года Дарья опубликовала иллюстрацию, на которой она изображена в образе героя мультсериала «Симпсоны». Автором выступил известный художник-карикатурист Даньял Лимбада (Danyal Limbada), который фанатеет от «желтых человечков», поэтому нарисовал в таком стиле многих известных личностей. В том числе Джастина Бибера, Билли Айлиш, Джо Байдена, скончавшегося недавно Диего Марадону и т.д.

В интервью одному из изданий Даньял Лимбада рассказал, что выбирает персон для того, чтобы вписать в антураж «Симпсонов» на свой вкус. С марта 2019 года он создал более 60 работ. Так сбывается его мечта, а изображения «звёзд» помогают расширить аудиторию аккаунта. Джастин Бибер сделал репост своего «Симпсона», и картинка набрала три миллиона лайков.

И все они – симпсоны. Фото: принтскрин аккаунта в соцсетях – ИНСТ/danyalroyale.

Сейчас на Даньяла подписано более 69 тысяч пользователей. В Фейсбуке Даньял разместил отрывок из заметки в журнале Forbes о нём, где сказано, что художник нашёл свой путь познакомиться с популярными персонами.

Дарья Клишина в роли героини мультсериала получила более 10 600 «пальцев вверх».

«А вы помните этот мультик? Это версия меня для Симпсонов», - написала в посте Дарья Клишина.

Как известно, сериал «Симпсоны» знаменит своей «пророческой» природой, т.е. многое, над чем шутили когда-то создатели, сбывалось. Хочется верить, что однажды в мультфильме в самом деле появится персонаж Darya Klishina, которая выиграет чемпионат мира и в очередной раз прославит Тверскую землю.