Вместо убитого кота-библиотекаря Степана, на работу в Тверской области взяли нового мурлыку

Новый кот пришел на стажировку на должность кота-библиотекаря в Городенскую библиотеку. Фото: группа в соцсетях Библиотеки в Городне – ВК/bibliotekagorodnya.

В группе в социальных сетях библиотеки Городни – села в 30 километрах от Твери, появилось фото пушистого гостя, который зашёл в учреждение. Администраторы сообщества подписали два снимка загадочно: «Кот, да не тот...». По итогам коллективного обсуждения под постом было решено взять хвостатого в качестве практиканта на должность кота-библиотекаря.

Напомним, именно в Городенской библиотеке работал рыжий кот Степан, погибший при невыясненных обстоятельствах.

В соцсетях появление нового «работника» библиотеки вызвало бурное обсуждение. Пользователи спрашивают – давно ли кот приходит, все ли коты в Городне читающие, как зовут питомца и т.д. Оказывается, библиотекари пока и сами не знают, чей кот и как его величать. Но заходит он регулярно и с удовольствием обживает библиотеку.

– Приходит каждый день, куда вечером уходит еще не проследили, – написала в ответ на наш вопрос директор библиотеки в Городне Ольга Смирнова.

Пока решено взять симпатягу на стажировку. Вдруг появятся хозяева и заберут питомца?

Котейка обживается в храме книги! Фото: группа в соцсетях Библиотеки в Городне – ВК/bibliotekagorodnya.

Предыдущий работник, кот Степан, 2 марта 2020 года после полугода ежедневного посещения Городенской библиотеки был трудоустроен на должность SMM-мяунджера. Вплоть до конца августа он приходил в учреждение и впрямь как на работу – участвовал во всех мероприятиях, оставлял отпечатки своих лап на каждой книжной выставке и помогал продвигать библиотеку в соцсетях.

Он был любимцем читателей и с удовольствием позировал для фотографий. К слову, его фото до сих пор украшает «шапку» сообщества в социальных сетях. На ночь кот Степан уходил домой к хозяйке, что живёт в доме напротив храма книги.

Но затем он пропал, перестал появляться на работе, а позже во дворе дома обнаружили уже бездыханное тело кота-талисмана библиотеки. Вначале в его смерти винили одного из жителей села Городня.

После того, как полиция провела проверку, выяснилось, что любимца селян могла сбить на парковке машина. А мужчина, которого подозревали в злодеянии, положил мертвого кота в пакет и отнес в мусорный контейнер.

Так трагически завершилась история первого городенского кота-библиотекаря.

Кот Степан работал в библиотеке SMM-менеджером с марта по август. Фото: группа в соцсетях Библиотеки в Городне – ВК/bibliotekagorodnya.

И вот…

Что ж, будем надеяться, что у нового кота, пока ещё в должности стажера, судьба сложится благополучно. А у библиотеки вновь появится уникальное пушистое лицо.