В период пандемии экстренная и неотложная медицинская помощь оказывается всем без исключения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время коронавируса особенно важно знать, куда звонить, если долго не приезжает «скорая» в Твери. Несмотря на то, что нагрузка на медиков серьезно возросла, в экстренной помощи отказывать пациентам они не имеют права.

Сразу отметим: в период пандемии экстренная и неотложная медицинская помощь оказывается всем без исключения. Служба скорой помощи сегодня действительно работает с невероятными переработками, но нормативы, регулирующие её деятельность, никак не изменились.

При оказании экстренной медицинской помощи (если есть угроза жизни пациента), «скорая» должна прибыть в течение 20 минут с момента вызова. Это время может увеличиться до 60 минут в сельской местности при условии трудной транспортной доступности. Неотложная помощь (если непосредственной угрозы жизни нет) должна быть оказана в течение двух часов.

Куда же можно звонить, если долго не приезжает «скорая»? В случае нарушений ваших прав, как пациента, можно звонить:

- В вашу страховую компанию, где оформлен полис ОМС. Телефон указан в вашем полисе. Там вам подскажут, как действовать.

- В Минздрав Тверской области. Горячая линия регионального Министерства здравоохранения по вопросам доступности и качества оказания медицинской помощи: 8-800-551-12-04. Отдел организации медицинской помощи населению: 8 (4822) 35-68-34, 32-16-56. Приемная министерства: 8 (4822) 32-04-82.

- В территориальный орган Росздравнадзора по Тверской области: 8 (4822) 35-85-88.

- В территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) Тверской области: 8-800-100-88-62, 8 (4822) 35-79-08, 35-74-53.

- На многоканальный телефон федерального Минздрава: 8 (495) 627-24-00.

- На горячую линию федерального Росздравнадзора: 8-800-550-99-03.