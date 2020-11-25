Юрий Цеберганов: о помощи людям, переходе в онлайн и немного о личном

Свежий номер «Комсомолки» всегда на столе у вице-спикера. Фото: ЗСТО

Он решительно не хочет интервью по заготовленным вопросам: «А... все эти бумажки…» - бросает Юрий Цеберганов взгляд на подготовленный мной перечень тем.

Он их читал накануне и, видимо, не впечатлён: сессии, парламентская текучка, работа в округе. Но о чем же еще беседовать с вице-спикером областного парламента?

ПРО КОРОНАВИРУС

- Ковидом много депутатов болеют? - интересуюсь на злобу дня.

- Пока ни один, мы строго соблюдаем все рекомендации Роспотребнадзора: рассадка, масочный режим. О наших возрастных депутатах заботимся: тех, кому за семьдесят, мы освободили от посещения сессий...

- Маски все надевают? Антимасочников нет?

- Все работают в масках. Все разумные люди. У нас в этом созыве много врачей - их работа на сессиях тоже корректировалась в связи с возросшей занятостью в больницах.

- Есть у Заксобрания возможность уйти на удаленку? Проводить заседания онлайн? Ведь сейчас идёт рост заболеваемости.

- Такая возможность есть и при необходимости мы ей воспользуемся.

- В продолжение того, как коронавирус изменил нашу жизнь. В вашем отчете работы по округу (Цеберганов избран по областному списку территориальной группы Кашинского избирательного округа № 19 Тверского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в который входят Кесовогорский, Калязинский, Кашинский, Сонковский районы) я прочитала, что вы не так давно помогли закупить рециркуляторы в школу в Кесовой Горе.

- Да. Так получилось. Приехал поздравить с первым сентября школу в Кесовой Горе, а мне директор рассказывает: «У меня три корпуса, а рециркуляторов только два дали». Это единственная школа в посёлке. Конечно, помог, привлёк спонсорскую помощь - ещё три рециркулятора закупили.

РАБОТА В ОКРУГЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОСЬБЫ

О том, как помогает людям округа, Юрий Владимирович говорит охотно. Уверен, надо к избирателям как можно чаще выезжать. Сам старается два-три раза в месяц бывать в своем округе. Коронавирус, конечно, коррективы внес, но большинство обращений людей как были бытовые, так и остались: коммуналка, дороги, нерадивые соседи...

Бывают и интересные просьбы. Вот недавно случай был: женщина живет в частном доме у кладбища. Устала слушать траурные марши - пришла на депутатский приём и попросила двухметровой стеной отгородить ее домохозяйство от кладбищенской территории.

- Я ей так сказал: не поможет! Тут надо либо смириться, либо дом менять.

Или вот еще: приехала на прием учительница музыки. Ее ученица, одаренная юная пианистка из Сонково, должна была лететь в Турцию, на международный конкурс Viva-Music. Ей билет оплачивали организаторы, а вот сопровождающим лицам - нет. Юрий Цеберганов помог. Нашлись спонсоры, оплатили перелёт и проживание. Девочка выступила более чем достойно: стала лауреатом конкурса, заняла третье место в своей возрастной группе.

-Иногда и своим рублем приходится помогать людям округа, - замечает Юрий Владимирович.

- Как своим рублем? - удивляюсь. - Депутатский миллион, что ли?

- Нет, конечно. Из своего кармана. И ничего в этом странного нет. Вот был у нас призыв по фракции: направить зарплату на помощь в борьбе с пандемией. Я направил на покупку промышленной стиральной машины для Кашинской районной больницы. А депутатский миллион (средства, выделяемые из бюджета депутату, которые он должен потратить на помощь избирателям и отчитаться за них. - Ред.) распределяю ровно по 250 тысяч между четырьмя районами своего округа. И мы сообща с главами районов решаем, куда эти средства направить.

- С главами районов у вас полное взаимопонимание? Не конфликтуют с вами?

- Работаем в тандеме, конфликтов никаких. Много лет сотрудничаем. Обращаются с просьбами - и не только по деньгам. Я, как депутат, могу содействовать в формировании новых составов районных Собраний и окружных Собраний и Дум. Давать оценку новых составов, перспективы совместной работы.

Не только советом, но и личным участием, да что уж, многолетними наработанными связями Юрий Цеберганов помогает в округе. Рассказывает, недавно хозяйство в Кесовогорском районе задумало приобрести трактор по программе ППМИ (программа поддержки местных инициатив. - Ред.). Выбрали машину производства Беларуси. А в рамках программы - запрет на приобретение техники иностранного производства, и приобрести ее можно лишь с письменного одобрения Минпромторга РФ. Звонят из района: «Помоги! Бумаги отправили». Конечно, помог: позвонил в министерство, убедил, ускорил процесс. В кратчайший срок хозяйство получило трактор.

ПРО ПАРЛАМЕНТСКУЮ ТЕКУЧКУ

- И все-таки про законотворческую деятельность. Впереди принятие бюджета на будущий год.

- Пока рано о нем говорить, он ещё не внесён. Идёт текущая работа. Сейчас рассматриваем реализацию бюджета текущего года.

- Вы состоите в комиссии по вопросам помилования, расскажите о работе там.

- Непросто, конечно, работать с этими документами. У нас ведь как: отсидят несколько лет за убийство, да не за одно, и пишут просьбу о помиловании. Смотришь документы - судимость-то у этого человека пятая. А просит помиловать: «У меня старенькие родители...» О родителях ты думал, когда убивать шёл? Много таких просьб рассматриваем и отклоняем. Но есть и такие, что в память врезаются: у женщины муж пил, пришёл домой в очередной раз пьяный, а она еду детям готовила. Стал требовать, чтоб за выпивкой бежала. Не пошла она. Он бить начал, и, когда в глазах у неё все почернело, развернулась и вонзила в него нож. Она и в колонии в Вышнем Волочке на хорошем счету была, и дети ее навещали постоянно. Мы ходатайствовали. Но президент отклонил. Вообще за время моей многолетней работы в комиссии мы ходатайствовали лишь о трёх помилованиях. Президентом было удовлетворено лишь одно.

Под занавес нашей беседы интересуюсь: что это за две детские красочные работы, выбивающиеся из строгого оформления кабинета вице-спикера. На одной работе две дамы в кринолинах, на другой колорит русский: девушка под яблонькой.

- Почему они здесь?

Оказывается, они тут долгожители, лет 15 как висят - не одного владельца кабинета пережили. Подарок от участника одного из детских конкурсов рисунка. В этом кабинете многие областные политики трудились, никто не снял эти картины. Непосредственные детские работы - глаз отдыхает, объясняет Юрий Владимирович и вспоминает:

- Когда моему внуку было три года, он нарисовал рисунок. А супруга его в рамку оформила. До сих пор у нас висит. Сейчас внук большой парень, 12 лет, приезжает к нам в гости и говорит: «Бабушка, сними эти каляки-маляки. Несолидно». Но мы, конечно, не снимаем: это память для нас, душа радуется.

Кстати, Новый год Юрий Цеберганов, как и положено во времена пандемии, встретит в кругу семьи, в гости ждут внука. Он прилетит к деду в гости из Калининграда.

НА ЗАМЕТКУ

Что же сделано за счет средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутату Законодательного Собрания, за период с октября 2016 года по октябрь 2020 года?

В Калязинском районе:

приобретена детская мебель и электрические плиты в детские сады города Калязина и района;

обновлен спортивный инвентарь «Детско-юношеская спортивная школа» им. И.Я. Гусева, - звуковое оборудование (радиосистемы с головными микрофонами) для Калязинского районного Дома культуры;

приведены в нормативное состояние дорожные объекты в деревнях Каменка, Исаково, Соломидино; в городском парке г. Калязина возведены детская и спортивная площадки, универсальная спортивная площадка на ул. Карла Маркса, детские игровые площадки на улицах К.Либкнехта и Школьной города; проведен капитальный ремонт кровли, фасада, цоколя здания Баринцевского ДК Семендяевского сельского поселения; удалось завершить модернизацию станции очистки воды на артскважине и капитальный ремонт станции второго подъема с установкой системы водоочистки в г. Калязин;

приобретен трактор с отвалом для нужд Старобисловского сельского поселения.

В Кашинском районе:

Выделены средства на благоустройство территории вокруг памятника А.Х. Артузову на Пролетарской площади в г. Кашин; провели сантехнические работы в МБДОУ Детский сад №11 «Родничок» г. Кашин; осуществлен ремонт здания отдела образования администрации Кашинского района;

двух школах (МБОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ №5) города Кашина установлены системы контроля управления доступом и дверей (в рамках мероприятий по обеспечению комплексной безопасности);

установили светильники и произвели ремонт электропроводки в МБДОУ Детский сад №2;

произведен капитальный ремонт здания ДК Шепелевского сельского поселения; благоустроена Пушкинская набережная в г. Кашин;

отремонтирован участок водопроводной сети в д. Фарафоновка.

В Кесовогорском районе:

приобретено спортивное оборудование для МБОУ Кесовогорская СОШ имени дважды Героя Советского Союза А.В. Алелюхина пгт. Кесова Гора, - оргтехника для МУ «Кесовогорский районный дом культуры», – мебель и оборудование для МБДОУ Детский сад №1 и МБДОУ Детский сад №2 «Ласточка» Кесовогорского района; произведен ремонт фасада и четвертого корпуса МБОУ Кесовогорская СОШ имени дважды Героя Советского Союза А.В. Алелюхина;

осуществлена очистка пожарных водоемов в деревнях Елисеево, Ново-Введенское и Страхиново;

приведены в нормативное состояние дорожные объекты в деревнях Коськово, Хорышово, Нешуткино, Елисеево, Никольское, Роща, Петровское, село Завидовская Горка;

произведен капитальный ремонт уличного освещения в деревнях Василисово, Брылино, Поречье, Васьково, улиц: Московская, Кооперативная, Ленинградская, Ленинская, Старовокзальная п. Кесова Гора, в части населенных пунктов Кесовогорского сельского поселения Кесовогорского района;

появились детские спортивные и игровые площадки в пгт. Кесова Гора на ул. Кооперативная (площадка Вера, надежда, Любовь), в д. Лисково, с. Матвеевское; произведено благоустройство тротуара по берегу Банного пруда и ремонт тротуара по ул. Ленинградская поселка Кесова Гора; произошло обновление парка специализированной техники: приобретены навесные ротационные косилки для Елисеевского и Феневского сельских поселений, тракторный прицеп для Феневского сельского поселения, трактор Беларус для Кесовогорского сельского поселения.

В Сонковском районе:

приобретены и установлены системы экстренного (речевого) оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в МОУ Сонковская СОШ; - системы видеонаблюдения датчиков АПС, оргтехника, раковины в МОУ СОШ №9 Сонковского района;

установлены видеорегистраторы для автобусов школьного маршрута; приобретен системный блок в МОУ Сонковская СОШ;

приведены в нормативное состояние дорожные объекты в деревнях Гладышево и Ботвино;

произведен капитальный ремонт и дооснащение уличного освещения в деревнях Добрыни, Задорье, Хвостино, Корнеиха, Пригорки, поселках Пищалкино, Новоселье, Боброво, селе Беляницы; обустроена спортивно-игровая площадка с зоной отдыха в с. Поречье; произведен капитальный ремонт артскважин в пос. Пищалкино и д. Гладышево;

благоустроили гражданское кладбище в д. Горка Пищалкинского сельского поселения.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»:

Юрий Цеберганов

Родился в 1948 году в Кировабаде Азербайджанской ССР.

Закончил Смоленский государственный педагогический институт им. К. Маркса в 1971 году (учитель английского языка средней школы).

Этапы биографии:

1972-2005 - служба в органах государственной безопасности;

2005-2010 - главный федеральный инспектор в Тверской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе;

2010-2011 - заместитель губернатора Тверской области;

с 2017 - депутат Законодательного собрания Тверской области пятого и шестого созывов, заместитель председателя Законодательного собрания.

Кавалер ордена Почета.

Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член регионального политсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Женат, есть сын и внук.