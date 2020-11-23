Поисковики из Тверской области вынуждены исправлять ошибки коллег из соседнего региона

Найденные тверскими поисковиками сапоги солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. Фото: группа в соцсетях Военно-патриотического центра «Подвиг» – ВК/podvig_tver.

В Зубцовском районе Тверской области этой осенью поисковики из Тверской области и других регионов вели раскопки и разведку местности. Однако много времени пришлось потратить на повторный перебор ямы с останками солдат, которая была выкопана в сентябре 2019 года.

Тогда на раскопках трудились поисковики из смоленского отряда «Вазуза». К сожалению, выяснилось, что подняли они не все останки советских воинов. На это указывали кости и личные вещи бойцов, которые торчали из отвала.

Повторные работы на яме позволили обнаружить семь солдатских медальонов и две красноармейские книжки. Один смертный медальон удалось прочитать на месте, второй расшифровал эксперт лаборатории «Солдатский медальон» Олег Гусев; третий в плачевном состоянии находится на экспертизе. Четыре медальона и две красноармейские книжки прочитать невозможно.

Бланки с данными из смертных медальонов, два из семи удалось прочитать. Фото: группа в соцсетях Военно-патриотического центра «Подвиг» – ВК/podvig_tver.

Первый медальон принадлежал старшине Анатолию Афанасьевичу Жилину 1922 года рождения, уроженцу Челябинской (ныне - Курганской) области. Его родственников нашли. Второй медальон принадлежал сержанту Василию Васильевичу Никитину 1922 года рождения, уроженцу Ленинградской (ныне - Новгородской) области. Идёт поиск родных бойца.

Также обнаружили подписанную серебряную монету «Сабирьянов(у) С. С.» и подсумок «Белокуров». Личности этих воинов ещё предстоит установить.

Исправлением брака коллег занимались тверские отряды «Калининский Фронт» и «Ополченец», «Зубцовский рубеж» из Зубцовского района и гости из Мордовии - отряд «Броня».

Перебор отвалов решено продолжить.