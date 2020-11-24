В Тверской области женщина создала Музей матери в память о своей маме

Основательница и хранитель музея Зинаида Петрова проводит очень интересные экскурсии. Фото: Арина ВАСИНА

Мне кажется, все хорошие истории начинаются с любви. По крайней мере, именно так и вышло с появлением в Тверской области Музея матери. Уютный желтый дом с яркой зеленой крышей и тенистым садом в центре Калязина заметен издали. Именно в нем на веранде и расположились экспонаты, которые до сих пор дышат жизнью и той самой любовью к самому родному человеку. На сегодня это единственный в Центральной России музей, посвященный маме. А может быть, и в стране, хотя похожие проекты, безусловно, есть.

О нем мы и расскажем накануне Дня матери, который будет отмечаться 29 ноября.

ХРАНИТЕЛЬ ДОМА, ХРАНИТЕЛЬ ПАМЯТИ

Как и у любого музея, у Дома матери есть свой хранитель. Это Зинаида Петрова. Воспоминания, как искры костра, со временем теряют живость и затухают. Что-то уходит на второй план и забывается, а Зинаиде Алексеевне хотелось сохранить все крупицы, а лучшими из воспоминаний о самом родном человеке поделиться со всеми.

О себе она рассказывать не любит, объясняя это тем, что «держится скромно». А между тем именно идея Зинаиды Петровой привлекла к Калязину интерес всей России, превратив проект в общероссийское движение. Сама Зинаида Алексеевна рассказывает об этом так:

- Уникальность музея в том, что он мемориальный и располагается в том самом доме, где жила моя мама - Анна Яковлевна Смирнова, труженица тыла, ветеран труда, более сорока лет проработавшая в связи, неоднократно отмеченная правительственными и ведомственными наградами. Второе и, наверное, главное - он посвящен простой женщине, а со временем и другим простым женщинам. Тем, кого в жизни не так уж часто прославляют, но молва об их подвиге, труде передается из уст в уста.

СОХРАНИТЬ И ПЕРЕДАТЬ

Идея о создании музея Зинаиде Петровой пришла около двух лет назад после выставки фотографий и материалов из семейного архива, подготовленной для районной библиотеки Калязина. В название выставки были вынесены слова стихотворения татарского поэта Мусы Джалиля «Праздник матери», написанного в 1943 году: «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя - Мать». Большой отклик, вызванный экспозицией, помог сформировать концепцию будущего музея. Чуть позже к проекту подключилась вся семья. И сегодня через частную историю женщины-матери её потомки рассказывают о судьбе всей страны.

Если вам повезет и вы побываете здесь на экскурсии, то равнодушным не останетесь точно, настолько эти живые рассказы пропитаны эмоциями, безусловной любовью и бесконечным уважением. Через какое-то время вдруг начинаешь понимать, что, слушая лектора, неотрывно думаешь и о своей маме. И, что важно, на многое в своей жизни учишься смотреть совсем под другим углом.

Экспонаты музея Дом матери. Фото: Арина ВАСИНА

НЕЗАБУДОЧКА ЦВЕТЕТ, НЕ ЗАБУДЬ МЕНЯ, ДРУЖОК

С момента открытия музея прошло не так много времени, но его появление в Калязине повлияло на многое. В первую очередь затронуло сердца самих жителей города.

Впервые это стало понятно на одной из местных встреч, когда после презентации Зинаиды Петровой о маме участники вдруг достали из пакетов портреты своих матерей. Когда все встали для общей фотографии, у многих екнуло сердце. «Это прямо «Бессмертный полк» матерей получился», - отметил кто-то из присутствующих.

Итогом такой встречи стала идея о создании своеобразной летописи о женщинах - «Книги Матерей». Первыми страницами стали: «Матери героев, что мы о них знаем», «Славим женщину с ребенком на руках», «Любовь во время войны», «Истории семьи в истории страны». В ближайшее время «Книга» пополнится еще десятью страницами.

- Вторая часть нашей работы - живое общение. Каждый день в адрес музея приходят письма с фотографиями, рассказами, копиями документов, рисунками - все они представляют собой срез общества, которое ценит и хранит память предков для будущих поколений, - рассказывает Зинаида Петрова. - Сегодня у музея много друзей: родственники, земляки, художники, посетители из других городов России и гости из-за рубежа.

И, наконец, пополнение экспонатов. Острожные первые экскурсии в музей, многочисленные вопросы, а порой и куда более ценное молчание, вызванное собственными воспоминаниями и маленькими, но такими важными открытиями, привели к тому, что люди стали приносить в музей личные вещи своих матерей. Словно им хотелось отдать некую дань памяти и внести свою лепту любви к родному человеку.

Сегодня среди экспонатов музея - военные письма и фотографии, кружевные скатерти и такие узнаваемые платки, старинные рубахи и рушники. На одном из последних аккуратным крестиком вышиты слова: «Незабудочка цветет. Не забудь меня, дружок». И здесь, на узкой веранде гостеприимного калязинского дома, эти слова словно обретают голос каждой матери к своим бесконечно любимым детям.

- Если после посещения нашего музея кто-то вспомнит о своей маме, а придя домой, например, систематизирует фотографии, на которых запечатлены родные люди, это будет означать, что наша задача выполнена, - улыбается Зинаида Петрова.

НА ЗАМЕТКУ

Где и что в мире посвящено матерям

- В Афинах находится Музей материнства, созданный врачом-педиатром.

- В Японии существует Музей матери и ребенка скульптора Кена Иваты.

- В белорусском Солигорске работает Музей матери.

- В Казахстане работает Музей почитания матери.

- В Якутии существует Музей материнской славы.

- В Татарстане - Музей мам.

- В Чебоксарах в Чувашии Музеи материнской славы расположены сразу в двух учебных заведениях: педагогическом университете и школе № 50.

- В столице Ингушетии создана Аллея матери.

В музее много фотографий. Фото: Арина ВАСИНА

Экспозиция музея - здесь очень уютно. Фото: Арина ВАСИНА

Основательница и хранитель Дома Матери Зинаида Петрова. Фото: Арина ВАСИНА