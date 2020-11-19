В Заксобрании Тверской области обсудили вопросы развития военно-патриотической работы

На встрече. Фото: ЗСТО

Продолжается традиция регулярных встреч руководства областного парламента с видными представителями Ассоциации Тверских землячеств. Вопросы развития военно-патриотической работы обсуждались на встрече председателя Законодательного Собрания Сергея Голубева с председателем Ассоциации Сергеем Спиридоновым и заместителем командующего Северного флота Олегом Голубевым.

Уроженец Лихославльского района Олег Вячеславович Голубев прошел путь от командира электронавигационной группы подводной лодки до командующего Кольской флотилией разнородных сил. Окончил Военно-морскую академию имени Н. Г. Кузнецова и Военную академию Генерального штаба ВС РФ. В январе этого года назначен заместителем командующего Северным флотом. За дальние походы и успехи в службе вице-адмирал награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги» и «За морские заслуги». По стопам отца пошли и двое сыновей, которые также стали подводниками.

- Считаю очень важным сохранять тесную связь со своей родиной, - отметил вице-адмирал Олег Голубев. - Не только регулярно бываю в Лихославле, но и готов содействовать землякам в вопросах организации военно-патриотического воспитания.

Одним из получивших широкую известность направлений работы Ассоциации Тверских землячеств является проект «Тверская морская Слава». В его рамках ведется активная деятельность по повышению интереса к морским профессиям, сохранению памяти о моряках-героях и истории российского флота.

- Со своей стороны мы готовы оказать помощь в организации кадетских, юнармейских классов в школах, - отметил Сергей Спиридонов.

Председатель областного парламента Сергей Голубев подчеркнул, что депутаты Законодательного Собрания с особым вниманием следят за темами, касающимися укрепления обороноспособности, проведением в регионе призывных кампаний.

- Закономерно, что многие тверские ребята выбирают службу в военно-морском флоте, продолжают славные традиции, - считает он.

Далее спикер областного парламента и заместитель командующего Северным флотом обсудили вопросы развития шефской помощи региона над кораблями и частями ВМФ.

- В настоящее время на Северном флоте несут службу в разных должностях немало уроженцев Тверской области: офицеров, мичманов, старшинского и рядового состава, - отметил вице-адмирал Голубев. - Отрадно, что больше становится тех, кто выбирает службу по контракту. Такие специалисты наиболее мотивированы к службе, в том числе и благодаря особым льготам, предусмотренным на государственном уровне.

В завершение встречи стороны обменялись памятными сувенирами. Музей Законодательного Собрания пополнился видеофильмом и красочными фотоальбомами об истории Краснознаменной Кольской флотилии, о дальних походах моряков-североморцев.