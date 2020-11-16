Деньги перераспределены: Депутаты Тверской Думы проголосовали за изменения в городском бюджете

В Тверской городской Думе прошло очередное заседание. ФОТО: ТГД

Очередное заседание Тверской городской Думы прошло 16 ноября. Решался актуальный вопрос — депутатам необходимо было перераспределить средства в бюджете Твери.

В итоге поправки были приняты.

- Целый ряд изменений в бюджет этого года связан с необходимостью решить неотложные городские проблемы, - позже прокомментировал для СМИ председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев. - В частности, депутаты поддержали администрацию, которая предложила перераспределить средства бюджета и направить дополнительное финансирование на зарплату работникам кухни в детских садах, которые были приняты на работу в начале учебного года; на увеличение суммы контракта МУП «ЖЭК». Это предприятие, которое занимается уборкой дорог в городе, и мы должны его поддержать. Также мы дополнительно выделили 10 с половиной миллионов рублей на завершение строительства детского сада на ул. Планерная, что связано с удорожанием стоимости работ в результате корректировки проектно-сметной документации. Порядка 70% работ уже выполнены, и жители с нетерпением ждут ввода объекта в эксплуатацию.

Председатель ТГД Евгений Пичуев и его заместитель Алексей Арсеньев, как и почти все депутаты, были в масках. Фото: ТГД

Уточним, что на зарплаты поварам и кухаркам в детсадах добавочно направляется 41 млн 650 тыс рублей.

63 млн 877 тыс. добавят МУП «ЖЭК» на оплату работ в рамках действующего контракта.

10 млн 623 тыс. - на достройку детского сада.

А также еще свыше 1,2 млн рублей - МУП «Кадастровый центр» для предотвращения его банкротства.

Как пояснила, начальник департамента финансов горадминистрации Ольга Слобода, эти изменения реализуют за счет свободных ассигнований в бюджете и перераспределения средств в некоторых статьях расходов.

Она также рассказала, что в итоге еще больше увеличится дефицит бюджета. Его размер превысит 439 млн рублей.