Работники Калининской АЭС вышли в финал Всероссийского конкурса «Инженер года – 2020»

Калининская атомная станция

Все семь кандидатов из числа работников Калининской АЭС успешно прошли первый тур и их конкурсные заявки направлены на рассмотрение конкурсной комиссии всероссийского этапа.

Конкурс традиционно проводится в двух версиях. Среди номинантов по версии «Профессиональные инженеры» - Алена Гусева, Денис Слепнев, Дмитрий Седов, Антон Пискарев, по версии «Инженерное искусство молодых» - Анна Сурикова, Илья Шевцов и Иван Соловьев.

Подведение итогов конкурса пройдет в Москве с 15 ноября 2020 года по 8 февраля 2021 года, после чего станут известны имена победителей и лауреатов.

Конкурс «Инженер года» организован Российским союзом научных и инженерных общественных объединений. Проект призван выявить лучших инженеров России, отметить прогрессивные достижения и распространить передовой опыт в различных сферах деятельности. По масштабам, целям и числу участников он является крупнейшим проектом страны по поддержке и продвижению ведущих инженерных кадров. В состав жюри и экспертных комиссий конкурса входят ведущие ученые, инженеры и специалисты различных отраслей народного хозяйства.

Сотрудники Калининской АЭС принимают участие в конкурсе «Инженер года» с 2000 года и традиционно добиваются успеха. Так за последние 10 лет свои достижения на уровне общероссийского инженерного сообщества продемонстрировали 70 человек, 18 из которых стали лауреатами конкурса.