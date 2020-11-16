Поиск продолжается: Флотилия на Селигере, два бомбардировщика и перезахоронения в Тверской области

Тверские поисковики подводят предварительные итоги успешного года. Фото: сайт Общественной палаты Тверской области/optver.ru.

В Тверской области сводный отряд поисковиков обнаружил места падения двух бомбардировщиков времён Великой Отечественной войны: «Пе-2» – самый массовый пикирующий бомбардировщик Красной армии, и «ДБ-3Ф» – дальний бомбардировщик, на таких уже в августе 1941 года наши лётчики девять раз бомбили Берлин. Останки первого самолёта откопали в Лихославльском районе, второго – в Кувшиновском. Это из недавних новостей, а в целом члены военно-патриотических поисковых отрядов региона удачно провели 2020 год, их успехи отметили на федеральном уровне. Поисковые операции продолжаются и сейчас, также не прекращается работа в архивах.

Бойцы небесного фронта

В Лихославльском районе силами сводного отряда тверских поисковиков подняты фрагменты советского бомбардировщика «Пе-2». Место падения самолета показала жительница села Залазино Валентина Осипова. При раскопках нашли около сотни мелких фрагментов самолёта, в том числе детали двигателя. Всё это находилось почти на поверхности. Предстоит ещё выяснить судьбу членов экипажа.

Предварительно, благодаря работе в архивах, удалось установить, что в кабине могли находиться пилот Василий Голубев, стрелок-бомбардир Антон Шаповалов и воздушный стрелок Павел Чурсин.

Бомбардировщик «Пе-2». Фото: сайт «Наука и техника»/naukatehnika.com.

Бомбардировщики «Пе-2» советская армия использовала на протяжении всей войны. Тот, который лежал в Лихославльском районе, по всей вероятности, участвовал в боях в декабре 1942 года.

Эти поиски продолжались в течение года. Работа в архивах, консультация с экспертами и краеведами, а также три выхода на местность.

Поисковики идут на разведку местности. Фото: сайт Общественной палаты Тверской области/optver.ru.

В Кувшиновском районе во время экспедиции сводного отряда поисковиков под руководством командира кувшиновского поискового отряда «Земляки» Виктора Макарова были обнаружены фрагменты советского бомбардировщика «ДБ-3Ф». Удалось узнать, что им управлял лётчик 42-го дальнего бомбардировочного авиационного полка Николай Новожилов, который в 1944 году получил звание «Герой Советского Союза».

Из экипажа выжил только он один. Умер ветеран в 1993 году.

Стрелок-радист Николай Козин, штурман Евгений Машталов и младший сержант Николай Орешкин погибли 16 ноября 1941 года во время боевого вылета и были похоронены в деревне Иловицы Кувшиновского района.

Герой Советского союза Николай Новожилов и штурман Евгений Машталов. Фото: сайт Общественной палаты Тверской области/optver.ru.

Подготовка к поиску бомбардировщика шла несколько лет: изучали архивы, советовались с экспертами по авиапоиску, краеведами и местными жителями. В этот раз место падения боевой машины указала жительница Кувшиновского района Надежда Толпегина.

В Тверской области по-прежнему работают 53 поисковых отряда. В 2020 году тверские поисковики подняли останки 1116 красноармейцев, нашли 85 медальонов, удалось установить личности 54 бойцов. У 21 из них нашлись родственники. Прошли торжественные церемонии перезахоронения.

Напомним, что с 4 по 17 сентября в Ржевском районе прошла Международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». На ней работали члены отрядов и объединений из 53 регионов страны. Подняли останки 704 солдат, удалось установить личность 12 бойцов.

Бомбардировщик «ДБ-3Ф». Фото: сайт ПАО «Ил»/ilyushin.org

Армия и флот

Сейчас тверские поисковики разрабатывают тему, связанную с флотом, который располагался в годы Великой Отечественной войны на озере Селигер. Как отмечает поисковик, общественник Валерий Смирнов, об этой странице истории известно, но мало вспоминают.

– Флотилия в годы войны решала очень серьёзные задачи. Доставляла различные грузы, «живую силу» в районы боевых действий. Она совершили, можно сказать, подвиг, – поясняет член регионального отделения «Поискового движения России» Валерий Смирнов. –Естественно, она несли потери - и в личном составе, и в технике: баржах, транспортных кораблях…

В 2021 году будут планировать поисковые операции в Осташковском районе. «Эхо войны» может быть обнаружено и под водой.

Один из важнейших навыков поисковика – умение ориентироваться. Фото: сайт Общественной палаты Тверской области/optver.ru.

Итоги и планы

В июне этого года вышла книга «Герои танковых атак». Её автор – краевед, доктор культурологии Вячеслав Воробьёв. Он выступает экспертом-консультантом областного отделения организации «Поисковое движение России». Несколько раз историк даже выезжал «в поля» вместе с поисковиками.

В книге 70 биографических очерков о танкистах, Героях Советского Союза, которые были тверичанами или воевали на Тверской земле в годы Великой Отечественной. До этого выпустили два тома про героев-лётчиков, сражавшихся в небе над Тверским краем.

Книга В.М. Воробьёва «Герои танковых атак» (2020). Фото: сайт Общественной палаты Тверской области/optver.ru.

Также сейчас поисковики ждут, когда ударят морозы и можно будет выйти на те ранее разведанные участки, где в тёплое время года копать невозможно, – водоёмы, болота и прочие подтопленные участки. Точки на карте намечены и в Калининском, и в Осташковском, и в Старицком районах.

Надо отметить, что четыре проекта тверских поисковиков финансово поддерживает Фонд президентских грантов. А с точки зрения освещения работы отрядов Тверская область среди всех регионов в рейтинге находится на втором месте после Москвы.