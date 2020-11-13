Движение вверх стоит денег: За лифт надо платить отдельно или вместе с содержанием дома?

За лифт надо платить, вопрос: как? Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В редакцию обратились жильцы одного из домов в микрорайоне «Южный» в Твери. Они на условиях анонимности сообщили, что их управляющая компания хочет поднять тариф оплаты за содержание дома. Ссылается на то, что в связи с пандемией экономическая ситуация в стране лучше не становится, и многие УК в городе уже вынуждены были пойти на этот шаг.

При этом, по словам жителей, УК, представляя им обоснование своей инициативы, почему-то вывела оплату за обслуживание лифта из статьи «содержание общедомового имущества» в отдельную статью.

Возник вопрос: а разве обслуживание лифта по закону априори уже не входит в статью расходов на содержание общедомового имущества?

Мы обратились к нашим юристам-консультантам из коллегии адвокатов «Интеллект Альянс». Вот что они ответили:

- Лифты и шахты лифта входят в состав общего имущества многоквартирного дома и принадлежат собственникам на праве общей долевой собственности (ч. 1 ст. 36 ЖК РФ и пп. «а» п. 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме...). Расходы на содержание и ремонт лифтов включаются в ремонт и содержание общедомового имущества (п. 1 ч. 2 ст. 154 ЖК РФ), оплачивать которые, исходя из положений ч. 1 ст. 158 ЖК РФ, обязан собственник. Размер оплаты устанавливается решением общего собрания собственников с учетом предложений управляющей компании. В расходах по содержанию общедомового имущества участвуют все собственники вне зависимости от того, на каком этаже расположено общедомовое имущество.

В Государственной жилищной инспекции также подтвердили, что лифт относится к общедомовому имуществу, такому же, как крыша и чердак, подвал, лестничные площадки и различные инженерные коммуникации. Соответственно плата за него входит в общую оплату за жилье - статья расходов на содержание дома.

А уж сколько платить, жители должны решить коллегиально вместе с УК. Добавим, что в расчете платы учитывается не количество жильцов, а площадь квартиры.

При этом, как бы ни хотели жители первых этажей не платить за лифт, так как он им в основном не нужен (разве что к соседям сверху подняться), от платы за него они не освобождены.

В связи с этим выносить вопрос на собрание собственников об освобождении кого-то из жильцов от уплаты взносов на содержание общего имущества противозаконно.