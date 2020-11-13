Пока «Химик» в судебных тяжбах, «Текстильщик» становится главным в Твери

Стадион «Текстильщик» должен стать базовым для ФК «Тверь». Фото: Степан КАМЕНЕВ

Борис Милов не просто фанат тверского футбола, он ведет неофициальную группу в социальных сетях, посвящённую ФК «Тверь». До этого освещал жизнь тверского футбольного клуба «Волга». Ратуя за развитие спорта на Тверской земле, Борис в конце октября обратился в областной Комитет по делам физкультуры и спорта по поводу состояния футбольных стадионов в Твери. Главное, что удалось узнать: стадион «Текстильщик» планируют реконструировать и сделать домашней ареной ФК «Тверь».

Парк «Текстильщик» вместе со стадионом построили ещё до Октябрьской революции.

По информации регионального Спорткомитета, стадион под нынешним названием, «Текстильщик», ввели в эксплуатацию в 1925 году. В 2020 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» на футбольном поле заменили покрытие на синтетическое.

На футбольном поле на «Текстильщике» уже поменяли покрытие. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Далее в письме от комитета болельщику чётко указано, что «стадион планируют использовать как базовый для выступления ФК «Тверь» в первенстве профессиональной футбольной лиги».

Уже разработана концепция реконструкции «Текстильщика». В 2021 году спортивную арену должны привести в такое состояние, чтобы она соответствовала требованиям «Российского футбольного союза». Там установят трибуны для зрителей и модульное здание со всеми необходимыми помещениями. Всего на работы направят порядка 40 миллионов рублей.

В 2021 году условия на стадионе «Текстильщик» должны соответствовать регламенту ПФЛ. Фото: Степан КАМЕНЕВ

– Сейчас заканчивается подготовка технического задания на проектную документацию по реконструкции стадиона «Текстильщик» в областной столице, – отметил источник в Комитете по физической культуре и спорту Тверской области. – Территорию стадиона ждут работы по благоустройству. В частности, у «Текстильщика» появятся парковочные места, а входная группа – лицо арены – будет приведена в порядок.

Напомним, 28 августа Тверская городская Дума передала парк и стадион «Текстильщик» из муниципальной собственности в областную. В решении городского парламента прописано, что объекты передают в безвозмездное пользование на один год областному госучреждению «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу».

Стадион «Текстильщик» был последним муниципальным стадионом Твери.

Стадион «Юность» останется для тренировки детских секций. Фото: Степан КАМЕНЕВ

На стадионе «Юность» (бывший «Пионер») продолжат тренироваться и играть детские спортивные команды, в том числе юные футболисты.

По поводу состояния стадиона «Химик» в Комитете по физкультуре и спорту ответили, что в 2018 году объект реконструировали по госконтракту между «Объединенной дирекцией стадионов» и компанией «Дорожное ремонтно-строительное управление».

Однако, как уверяет заказчик, подрядчик во время работ отступил от проекта: поменял несколько типов и марок материалов. Получается, что на данный момент, опять же – по информации спорткомитета, футбольное поле на «Химике» не соответствует требованиям «Российского футбольного союза», а дорожки для легкой атлетики обустроены не по ГОСТам. Это отражено в актах проверки.

По поводу проведенной в 2018 году реконструкции на «Химике» идут суды. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Муниципальное учреждение не приняло работы и не оплатило их строительной фирме. Заказчик расторг контракт в одностороннем порядке.

На данный момент идут судебные разбирательства в арбитражном суде Тверской области. До их окончания никакие работы на «Химике» невозможны.

До окончания тяжб никакие работы на «Химике» не будут идти. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Стадион «Центральный», который построили в 1969-1970 годах, а ввели в эксплуатацию в 1975 году, как указано в том же письме болельщику, на данный момент не будут реконструировать. О том, чтобы сносить объект, речь пока тоже не идёт.