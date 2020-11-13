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Спорт

Пока «Химик» в судебных тяжбах, «Текстильщик» становится главным в Твери

Верному болельщику ФК «Тверь» спортивные чиновники рассказали о судьбе стадионов города
Степан КАМЕНЕВ
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Стадион «Текстильщик» должен стать базовым для ФК «Тверь».

Стадион «Текстильщик» должен стать базовым для ФК «Тверь».

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Борис Милов не просто фанат тверского футбола, он ведет неофициальную группу в социальных сетях, посвящённую ФК «Тверь». До этого освещал жизнь тверского футбольного клуба «Волга». Ратуя за развитие спорта на Тверской земле, Борис в конце октября обратился в областной Комитет по делам физкультуры и спорта по поводу состояния футбольных стадионов в Твери. Главное, что удалось узнать: стадион «Текстильщик» планируют реконструировать и сделать домашней ареной ФК «Тверь».

Парк «Текстильщик» вместе со стадионом построили ещё до Октябрьской революции.

По информации регионального Спорткомитета, стадион под нынешним названием, «Текстильщик», ввели в эксплуатацию в 1925 году. В 2020 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» на футбольном поле заменили покрытие на синтетическое.

На футбольном поле на «Текстильщике» уже поменяли покрытие.

На футбольном поле на «Текстильщике» уже поменяли покрытие.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Далее в письме от комитета болельщику чётко указано, что «стадион планируют использовать как базовый для выступления ФК «Тверь» в первенстве профессиональной футбольной лиги».

Уже разработана концепция реконструкции «Текстильщика». В 2021 году спортивную арену должны привести в такое состояние, чтобы она соответствовала требованиям «Российского футбольного союза». Там установят трибуны для зрителей и модульное здание со всеми необходимыми помещениями. Всего на работы направят порядка 40 миллионов рублей.

В 2021 году условия на стадионе «Текстильщик» должны соответствовать регламенту ПФЛ.

В 2021 году условия на стадионе «Текстильщик» должны соответствовать регламенту ПФЛ.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

– Сейчас заканчивается подготовка технического задания на проектную документацию по реконструкции стадиона «Текстильщик» в областной столице, – отметил источник в Комитете по физической культуре и спорту Тверской области. – Территорию стадиона ждут работы по благоустройству. В частности, у «Текстильщика» появятся парковочные места, а входная группа – лицо арены – будет приведена в порядок.

Напомним, 28 августа Тверская городская Дума передала парк и стадион «Текстильщик» из муниципальной собственности в областную. В решении городского парламента прописано, что объекты передают в безвозмездное пользование на один год областному госучреждению «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу».

Стадион «Текстильщик» был последним муниципальным стадионом Твери.

Стадион «Юность» останется для тренировки детских секций.

Стадион «Юность» останется для тренировки детских секций.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

На стадионе «Юность» (бывший «Пионер») продолжат тренироваться и играть детские спортивные команды, в том числе юные футболисты.

По поводу состояния стадиона «Химик» в Комитете по физкультуре и спорту ответили, что в 2018 году объект реконструировали по госконтракту между «Объединенной дирекцией стадионов» и компанией «Дорожное ремонтно-строительное управление».

Однако, как уверяет заказчик, подрядчик во время работ отступил от проекта: поменял несколько типов и марок материалов. Получается, что на данный момент, опять же – по информации спорткомитета, футбольное поле на «Химике» не соответствует требованиям «Российского футбольного союза», а дорожки для легкой атлетики обустроены не по ГОСТам. Это отражено в актах проверки.

По поводу проведенной в 2018 году реконструкции на «Химике» идут суды.

По поводу проведенной в 2018 году реконструкции на «Химике» идут суды.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Муниципальное учреждение не приняло работы и не оплатило их строительной фирме. Заказчик расторг контракт в одностороннем порядке.

На данный момент идут судебные разбирательства в арбитражном суде Тверской области. До их окончания никакие работы на «Химике» невозможны.

До окончания тяжб никакие работы на «Химике» не будут идти.

До окончания тяжб никакие работы на «Химике» не будут идти.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Стадион «Центральный», который построили в 1969-1970 годах, а ввели в эксплуатацию в 1975 году, как указано в том же письме болельщику, на данный момент не будут реконструировать. О том, чтобы сносить объект, речь пока тоже не идёт.

Стадион «Центральный» пока ремонтировать не будут. Правда, сносить также не планируют.

Стадион «Центральный» пока ремонтировать не будут. Правда, сносить также не планируют.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Спорт: ФУТБОЛФК "Тверь"

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