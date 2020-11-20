Представителей туристического направления Тверской области ждут во втором сезоне конкурса «Мастера гостеприимства»

Фото: предоставлено партнером конкурса «Мастера гостеприимства».

Евгения Павлова из Твери спортивный мир знает как пятикратного чемпиона России по автоспорту и двукратного вице-чемпиона. А еще ему небезразличен туристический потенциал родной края. Мужчина участвовал в первом сезоне «Мастеров гостеприимства» и стал финалистом конкурса.

Он намерен создать «Парк Приключений Павлова». Проект позволяет в одном месте покататься на спортивном автомобиле и на «ватрушке», покопать на экскаваторе и поиграть в хоккей, посмотреть автогонки и поездить на вейкборде, улучшить свои навыки управления автомобилем и половить рыбу, отдохнуть на кемпинговой площадке и узнать о прекраснейшем старинном городе Тверь.

Фото: предоставлено партнером конкурса «Мастера гостеприимства».

- Я желаю верить в собственные силы, - говорит Евгений, - готовиться, но не волноваться излишне. Относиться к этому как квесту, в результате которого ты получишь сокровища. А сокровища - это новые знания и навыки, а уже потом гранты, наставничество и так далее. В первую очередь, нужно думать о том, чтобы извлечь что-то полезное для своего багажа знаний. Самое знаковое впечатление от конкурса – увидеть большое количество классных специалистов на одной площадке, увидеть их горящие глаза и понять, что ты не один, а есть, с кем работать в направлении развития.

ЧТО ЗА КОНКУРС

Участвовать и побеждать можно во втором сезоне всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Это один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его проводят в партнерстве с Ростуризмом, Росмолодежью и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ). Победители получают гранты на воплощение своих проектов в сфере туризма.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН

— Туризм в России сегодня на пороге больших изменений. Нам необходимы новые кадры и проекты. Конкурс «Мастера гостеприимства» – один из инструментов, который позволяет выделить лидеров отрасли. Мы увидели много интересных проектов и я очень рада, что в сфере туризма задействованы яркие, талантливые люди. Только вместе мы поменяем облик российского туризма, делая его доступнее, разнообразнее и безопаснее, – рассказала на пресс-конференции перед стартом второго сезона руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

КАК ПРОХОДИТ

Участники регистрируются, а затем снимают видео-визитку о своем городе или регионе. Далее проходят онлайн-тестирование – дистанционный этап конкурса запланирован на январь-февраль 2021 года. По его итогам лучших пригласят в очные полуфиналы. Далее кандидаты готовят защиту своих проектов и отбираются в финал.

ЧТО НОВОГО В ЭТОМ СЕЗОНЕ

Во-первых, организаторы планируют добиться увеличение числа грантов. В первом сезоне победили 62 участника. Четыре лучших проекта получили в общей сложности 5 млн рублей. Организаторы «Мастеров гостеприимства» не намерены снижать суммы грантовой поддержки. Деньги выделяют федеральные ведомства и бизнес.

Во-вторых, в прошлом сезоне участники решали игровые кейсы. В этом предстоит погрузиться в региональную специфику и решать реальные задачи по развитию внутреннего туризма в разных уголках страны.

Также обновятся пул наставников проекта и города проведения полуфиналов. В первом сезоне принимали Сочи, Самара, Тула, Уфа, Пятигорск, Ялта, Салехард, Калининград. В этом году объявят конкурс среди городов на право проведения очных этапов.

ПРО ШАНС ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В этом сезоне для них появился специальный трек – «Мастера гостеприимства. Студенты». В участники набирают – будущих отельеров, рестораторов и специалистов в сфере туризма. Они будут соревноваться на площадках вузов, где есть профильные специальности.

— Направление будет реализовываться совместно с «Росмолодежью». Молодость, креатив и смелые решения нужны индустрии. Студенты могут применить на практике знания, полученные университетской скамье, познакомиться с другими участниками, приобрести ценный опыт, — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Подать заявку может любой совершеннолетний гражданин России на сайте www.welcomecup.ru до 15 января 2021 года. Стать участником могут работники сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, event-менеджеры, авторы проектов в сфере гостеприимства. Участники конкурса смогут получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. Победителям дадут гранты на проекты, помогут со стажировкой в ведущих туркомпаниях страны.