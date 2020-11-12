Житель Твери представил свой взгляд на русское православное воинское искусство

Основная цель данной книги - это просто познакомить наших сограждан и современников с неким оригинальным взглядом на русские боевые искусства. Фото: Православный этнографический центр "Спас" (Тверь)

На окраине Твери в подвале с виднеющимися на стенах следами славянских узоров в «зверином» стиле была найдена состоящая из слипшихся подмокших тетрадей рукопись. В ней содержались наставления по русскому боевому искусству… С такой интригующей мистификации (а может, и не мистификации) начинается книга «Сказки о русском православном воинском искусстве «Познай себя».

В конце октября автор произведения, руководитель Тверского православного этнографического центра «Спас» Дмитрий Баранов представил свою книгу публике в библиотеке имени Горького в Твери.

Заметим, что книга у Дмитрия Баранова получилась довольно увесистая. В ней много культурологических отсылок, практико-философских измышлений (назовем это так, уж простите) и настойчиво выстраиваемая автором позиция на тему русских боевых традиций и не только.

Дмитрий Баранов представил публике свою книгу в конце октября в "Горьковке". Фото: Православный этнографический центр "Спас" (Тверь)

- Дмитрий, когда была задумана книга, сколько времени работали над её созданием?

- «Сказки о русском православном воинском искусстве «Познай себя»» были написаны мною по настоятельной просьбе друзей. Долгое время (20 лет) я отнекивался, ссылаясь на различные обстоятельства, потому что на самом деле не понимал, как и каким языком можно описать «переживание момента». Платон говорил: «Простые вещи не имеют определения». Попробуйте-ка, для примера, описать, что такое любовь. Так и в описании чего угодно важен не столько результат сам по себе и даже не степень его воздействия (хотя, конечно же, и это тоже важно), а, если угодно, сам процесс достижения этого результата. И картинками в книжках с описанием приемов и ударов при такой постановке вопроса уже не отделаться. А о том, как самоутвердиться за чужой счет, пособий предостаточно, зачем же еще «множить сущее без необходимости».

- Можете конкретно ответить, в чем особенность, грубо говоря, «изюминка» русского воинского искусства (в сравнении, к примеру, с известными боевыми системами)? И при чем здесь православие?

- Какой-то особой «изюминки» я не вижу. Весь «изюм» познается (и выявляется) в сравнении. Плов едят руками, а щи - ложкой; можно, конечно, и плов есть ложкой, но это будет уже не трапеза, а обычное, животное насыщение брюха.

Приведу слова заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера РФ, доктора философии, кандидата педагогических наук Куринного: «Моя позиция состоит в том, что пища должна быть натуральной и не экспериментальной, т.е. такой, которая сформировала наших предков, которой мы обязаны нашим обликом и к которой мы уже предрасположены генетически. Другая пища (сделанная на некоей фабрике или в лаборатории) приведет к изменению нашего образа и подобия, доставшегося нам от дедушек и бабушек».

Что касается отдельных «приемов и ударов», то, по моему разумению, они должны рассматриваться в контексте общей национальной культуры, в том числе и культуры движения, иначе мы рискуем впасть в заблуждение.

И вот здесь на передний план как основополагающее выходит православное вероучение. В самом деле - как, какими словами объяснить самому себе «движение», «время», «сражение» и вообще внутреннее состояние воина, его переживание боя? Я для себя нашел ответы на эти вопросы только в Святом писании и святоотеческом наследии.

Но, если человеку просто нравится иметь красивое тело, ходить в спортивный зал и «околачивать груши» и за это получать разноцветные пояса и красивые медали (а то и просто самоутверждаться за чужой счет), то вся эта «заумь» ему, конечно же, не нужна, и тогда эта книга просто не для него.

- Можете ли вы привести исторические свидетельства о применении русского православного воинского искусства?

- Вопрос об «исторических свидетельствах о применении русского православного воинского искусства» стоит отдельно. Само слово «история» нерусское, происходящее от основного древнего корня *weid - «ведать, видеть», его можно перевести на наш язык как «тот, кто узнает на своем опыте и свидетельствует об этом». Вопрос: «А кто писал исторические источники и что он, в силу своего умоустроения, хотел в них изложить (донести до читателя)?» Наверное, бытовали на Руси, в глубокой древности, воины, имевшие дар слова и свободное время для подобных занятий, но, к сожалению, мне о них ничего неизвестно. Зато не понаслышке известна изустная передача учения, я сам так проходил обучение. Более того, «во времена оны», когда я служил реставратором в краеведческом музее, учебников по реставрации еще не было, и меня отсылали на личное обучение к мастерам Москвы и Ленинграда.

- Что же все-таки для вас главное в вашей книге, на что вы особенно хотели бы обратить внимание читателя?

- Основная цель данной книги - это просто познакомить наших сограждан и современников с неким оригинальным взглядом на русские боевые искусства». Это все. И ничего более.

Дмитрий Баранов с друзьями и соратниками на историко-этнографическом фестивале «Новолетие в Пречистом бору». Фото: Православный этнографический центр "Спас" (Тверь)

- Вы наверняка знаете, что многие весьма скептически относятся к утверждениям о специфически русских боевых воинских системах. Что вы можете сказать таким скептикам? Или показать?

- Насчет того, были или не были специфические русские боевые воинские системы, сама постановка вопроса кажется мне не совсем корректной. На Руси вплоть до Октябрьского переворота была сословная (варновая) структура общества. Это значит, что в каждом сословии были свои мастера, подмастерья, ученики, то есть была своя система оценки, посвящений и передачи знаний (я еще застал и прошел «посвящение в рабочие»), и я никак не возьму в толк, почему иные из исследователей отказывают именно русскому воинству в подобной традиции. Ведь никто же всерьез не отрицает наличие воинских родов, сословий и сообществ на Руси.

Мне думается, что большинству наших сограждан, возможно, только и остается, что рассуждать о воинском мире в обывательском его осмыслении. Все равно как дворник, окончив уборку улиц, сняв фартук, отложив метлу и облачившись в камзол, шляпу и взяв в руки шпагу, вдруг начнет рассуждать о понятиях совести, чести и об удовлетворении оскорбленной чести. Ну, типа, за базар, козел, ответишь, в натуре.

К сожалению, большая часть современной исторической реконструкции как раз и превратилась в такой вот «народный театр», где зачастую ткань, рюшечки, кружавчики и отделка важнее самой внутренней сути. И об этом тоже моя книга.