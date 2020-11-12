На выходных и в начале недели в Твери будет умеренно прохладно

В субботу и воскресенье возможны небольшие моросящие осадки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Говорят, в ноябре осень с зимою борются. Что ж, пока у них дружеское перемирие. В ближайшие дни в Тверской области будет царить стабильность, если не застой: умеренные осадки, умеренный ветер и умеренная прохлада.

- Характер погоды в нашем регионе пока определяет антициклон. Давление держится чуть выше нормы: 758-761 миллиметр ртутного столба. Ветер дует с юго-востока. Так будет на выходных и в начале рабочей недели, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Солнца, правда, совсем мало. В субботу и воскресенье возможны небольшие моросящие осадки.

Днем в выходные +2…+3 градуса, ночью - около нуля. В понедельник-вторник осадки прекратятся, но станет чуть холоднее: 0…+1 днем и до трех градусов с минусом ночью. А вот во второй половине недели нас может ждать сюрприз.

- К нам подойдет циклон, атмосферное давление резко понизится, усилится ветер, и погода должна перемениться, - предположила Наталья Сердитова.

Пока все указывает на то, что свой характер ноябрь вновь сменит с нормального на аномальный. Ждать ли нам возвращения тепла, скорее всего, станет понятно уже в среду.