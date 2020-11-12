Коронавирус в Твери, последние новости на 12 ноября 2020: 80 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом и рейды против антимасочников

Тверская область получила дополнительное финансирование на борьбу с коронавирусом
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Последние новости о коронавирусе в Твери на 12 ноября 2020 таковы:
выявлено 11454 случаев заражения COVID-19 (+183 инфицированных за последние сутки);
4447 (+68 человек) изолированы;
342 (+3 за сутки) умерли;
6665 (+112) выздоровели.
По количеству выявленных случаев заражения коронавирусом за время пандемии в регионе лидируют:
Тверь 3745 (+39)
Конаковский район 795 (+10)
Ржев 781 (+14)
Кимры 725 (+8)
Калининский район 543 (+11)
Торжок 541 (+13)
Графика: Яндекс.
На заседании оперштаба 11 ноября, которое провел губернатор Игорь Руденя, было озвучено, что из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом Тверская область получит 80,3 млн рублей.
Глава региона подчеркнул, что в нынешней сложной эпидемиологической ситуации "все наши действия и ресурсы должны быть направлены на мобилизацию системы здравоохранения".
Деньги пойдут на увеличение и дооснащение госпитального фонда, обеспечение качественного лечения граждан, зараженных коронавирусом.
Губернатор поручил региональному Минздраву подготовить предложения по распределению медоборудования в максимально короткие сроки.
Что за оборудование будут поставлять в больницы, не сообщается.
В Тверской области продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в общественных местах. 11 ноября рейды прошли в ТЦ "Олимп". Грубых нарушений не выявлено.
Всего, с начала масочного режима, который действует в Верхневолжье с 12 октября, полицейские во время рейдов зафиксировали 227 нарушений режима повышенной готовности. Составили 204 протокола, 150 материалов отправили в суд.
Графика: ПТО.